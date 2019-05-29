堡垒之夜城镇之旅隐藏捷径在哪？寻找2条捷径完成方法是什么

2019-05-29 16:19:28 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

堡垒之夜有许多任务都需要玩家搜寻地图，隐藏捷径在哪呢，91单机小编给大家带来堡垒之夜城镇之旅2条隐藏捷径的位置信息，一起来看看吧。

堡垒之夜城镇之旅中寻找2条隐藏捷径完成攻略

整张地图共有四处捷径，已在俯视图中标注(友情提示：配合下方详细位置食用最佳)

下水管道1：位于起点路线下坡，一个破了个窟窿路中有个下水道标识。

下水管道2：第二个拐角后的下坡，能看到路中央一个下水管道口。

停车场：位于第三个拐角处，有一处地下停车场的门。

进入停车场后，下到这个缺口里。

地下超市：位于第二个拐角前，这里也是“任务6：搜索O-N-F-I-R-E字母”中的必去之地。

以上就是小编为大家带来的堡垒之夜城镇之旅中寻找2条隐藏捷径完成攻略