DOTA27.22神杖新效果是什么？力量英雄阿哈利姆神杖有哪些加强

DOTA2阿哈利姆神杖是很特殊的装备，能够给部分英雄带来根本性的变化，91单机小编给大家带来DOTA2 7.22版本阿哈利姆神杖效果介绍(力量英雄篇)，一起来看看吧。
DOTA2 7.22版本“A杖2”来袭 新增神杖效果一览(力量英雄篇)
5月25日，DOTA2推出了全新版本，7.22版本为24位英雄增加了阿哈利姆神杖的效果，DOTA2全部英雄至此都有了A杖升级。除此以外，还有多位英雄的A杖效果发生了改变。那么，全新的A杖效果都是什么样子，又会给游戏带来哪些影响呢?今天，我们从力量英雄开始，看一看“A杖2”的新成员们，都有哪些强力的神杖效果吧。
【龙骑士：新增4级古龙形态】
增加神杖升级效果。古龙形态增加第4级，黑龙。获得神杖升级将使古龙形态的等级提升一级。黑龙的腐蚀伤害、溅射伤害和减速数值提升50%。另外攻击距离将提升至600，并且魔法抗性+30%。
古龙形态4级 黑龙
极其全面的加成效果，神杖全面提升了龙骑士的输出、输出环境和生存能力，使得龙骑士的后期能力再度提升。可以想见，神杖将成为龙骑士的主流出装之一。
【玛尔斯：神之谴戒CD缩短】
增加神杖升级效果。热血竞技场期间神之谴戒的冷却时间为1.4秒。施放热血竞技场时重置神之谴戒的冷却时间。
神杖效果极大提升了玛尔斯的爆发能力。在装备神杖后，玛尔斯可以在3秒内打出三次神之谴戒，效果相当明显。
【小小：新增技能树木连掷】
增加神杖升级效果。提供一个新持续施法型技能，树木连掷。每0.4秒将自身525范围内一棵随机树木扔向目标范围。对该区域内敌人造成自身攻击力的120%。目标范围为400。施法距离为1300。最大持续施法时间为2.4秒。冷却时间为12秒。魔法消耗为150点。
这个小小看起来生气了!
神杖效果极大地提升了小小的爆发能力，也让小小的团战输出更加强力。神杖将成为物理输出路线小小的可选装备。
【斯拉达：鱼人碎击产生水洼提供加成效果】
增加神杖升级效果。鱼人碎击现在会产生一个水洼，与河道一样提供加成效果。在水洼或河道中+25点/秒生命恢复，+12点护甲和+40%状态抗性(守卫冲刺在河道中加成效果依然存在)。水洼的作用范围为550.水洼持续25秒。
神杖效果赋予了斯拉达更为耐久的作战能力，冲脸能力更强。
【暗夜魔王：技能虚空全面加强】
增加神杖升级效果。虚空将施加给周围900范围内所有单位。虚空的眩晕时间从0.1秒提升至0.6秒，冷却时间降低2秒。
暗夜魔王在拥有神杖后，将拥有一个范围极大的输出和控制技能，有了更强的冲脸能力。
【炼金术士：赠人神杖，手有余香】
装备神杖或拥有人工合成神杖效果时，每赠予队友一把神杖都将额外获得+30点攻击力和+6%技能增强，赠予时间可以为自身装备前。
图中可以看到，在赠予队友神杖后，炼金术士的属性发生了变化。一局比赛中，如果赠予队友4把A杖，那么炼金术士可以得到120点攻击力和24%的技能增强，对于炼金术士的后期能力是巨大的提升。
【狼人：随机兵线生成精灵狼】
增加神杖升级效果。使每次刷新三路小兵中有一路包含两只精灵狼。精灵狼不可控，但他们也被视为你的单位。精灵狼的移动速度与线上小兵相同。
神杖效果提升了狼人的带线牵制能力，让对手的防守更加顾此失彼。
【艾欧：每秒产生一个幽魂】
增加神杖升级效果。现在每秒被动产生一个幽魂围绕自身(同一时间最多5个)
在装备神杖后，幽魂将变为自动技能，不再消耗魔法值，不过艾欧通常担任辅助位，神杖的优先级不是很高。
【上古巨神：回音重踏期间技能免疫】
重做神杖升级效果。回音重踏现在会使英雄在持续施法期间获得技能免疫状态，技能每作用一名敌方英雄将使技能免疫状态额外延长2秒。
神杖效果保证了上古巨神可以释放出回音重踏完成控制，后续的技能免疫状态也让上古巨神在团战中能打出更多的输出。
【亚巴顿：回光返照期间为队友施放迷雾缠绕】
重做神杖升级效果。回光返照开启后，只要亚巴顿周围1600范围内队友受到的伤害超过525点就会自动单独向该队友施放迷雾缠绕(神杖仍然提升1秒持续时间)
可以看到，开启回光返照后的亚巴顿会自动给受到伤害的队友施放迷雾缠绕。
【兽王：野性之斧无CD】
重做神杖升级效果。野性之斧没有冷却时间，返回至兽王就可以再次使用。
无限飞斧的兽王，输出能力和发育能力都得到了巨大的提升。
【凤凰：超新星期间可以施放烈日炙烤】
神杖升级的超新星现在使自己在超新星内可以施放烈日炙烤，并且可以转向。
一方面提升了凤凰在短时间内的输出和救人能力，另一方面更好的避免了被对手拉比克窃取技能。
【斧王：战斗饥渴变为范围技能】
重做神杖升级效果。现在使战斗饥渴变为400作用范围的点目标技能(负面效果依然使敌人的伤害输出减少30%)
可以看到，装备了神杖的斧王在使用战斗饥渴后，一个范围内的敌人都会受到战斗饥渴的作用。虽然斧王有颇多优先级更高的装备，但神杖也为斧王提供了一条新的出装路线。
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