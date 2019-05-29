LOL9.10版本AP中单蚂蚱怎么玩 中单蚂蚱玩法技巧分享

2019-05-29 16:17:11 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

LOL9.10版本中不少刺客中单已经占据了峡谷的主流，那么在这个版本中的AP中单法师该怎么玩呢?今天91小编给大家带来了中单蚂蚱玩法技巧分享，希望能够帮助到大家。

虚空先知 马尔扎哈

首先是同样位居T1中单的玛尔扎哈。蚂蚱这个英雄之所以崛起想必就是为了克制刺客英雄，凭借的被动的盾，Q技能的沉默以及R技能的硬控让他在面对AP刺客的时候很占优势。

符文推荐：

主系巫术

召唤艾黎：可以配合蚂蚱的指向型技能让他的消耗能力更强。

法力流系带：减轻线上的蓝耗压力。

超然：提供减CD的效果。

焦灼：技能附带灼烧伤害。

副系启迪

神奇之鞋：免费的鞋子，加快发育速度。

星界洞悉：提供各种减CD。

属性：适应之力，适应之力，生命值

技能加点推荐：

主E副Q，有R点R。E技能的传染机制可以帮助蚂蚱快速的清理兵线，在后期出完冰杖可以不停的触发冰杖效果减速敌方英雄，技能附带沉默效果，释放准确可以有效阻止敌方反打。

装备推荐：

卢登合成曲线比较平缓，回蓝的小件可以帮助缺蓝的蚂蚱度过前期。冰杖面具的组合既有减速效果，还可以提高蚂蚱的持续输出。中娅沙漏可以让蚂蚱在团战当中拥有更强的保命能力，而鬼书则是限制敌方回复的手段。