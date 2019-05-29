LOL阿卡丽商店什么时候出 6月阿卡丽商店上线时间一览

2019-05-29 16:14:22 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

英雄联盟目前正在进行的皮肤折扣活动是幸运召唤师，这个活动每月基本都会开启，和幸运召唤师活动类似的阿卡丽商店，也一样很热门，那么阿卡丽商店什么时候开放?怎么参与?今天91小编给大家带来了6月阿卡丽商店上线时间一览，希望能够帮助到大家。

【lol阿卡丽商店活动消息2019】

1、2019什么时候开放?

阿卡丽商店上期开放是在去年8月份，这个活动已经有大半年没有回归了，所以近期回归的可能性比较大，预计暑期概率比较高，毕竟玩家回归高峰期，开放皮肤折扣活动，能刺激官方收益，再加上这个活动也比较热门，对玩家和官方来说都是互惠互利的。

2、活动怎么参与?

活动期间，通过官网活动中心、英雄联盟福利中心、直接搜索官网地址或者道聚城都可以参与，在活动页面抽取折扣后，会开启20个英雄的相关皮肤，大家可以在页面购买优惠皮肤。

【阿卡丽商店规则】

1、每个玩家只能抽一次折扣，有黑金钥匙的可以再抽一次。

2、黑金钥匙只能在活动中获得，暂时没有其他途径可以获得。