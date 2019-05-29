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圣女战旗有哪些兵种？克制关系是什么？

2019-05-29 16:13:39来源：91单机游戏编辑：墨染西行

圣女战旗作为策略战旗游戏，兵种的搭配克制十分重要，91单机小编给大家带来圣女战旗兵种介绍，

兵种

游戏中有5个主要兵种，他们能力各不相同而且呈现一定的相互克制关系。

线列步兵→重骑兵→轻骑兵→轻步兵→线列步兵。(左侧克制右侧)

炮兵射程远，不在克制范围内，不享受克制加成和被克制的减益。

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线列步兵-步枪兵

使用步枪作战，具备近距离和中距离的攻击能力。

本身能力较为均衡而且会给一格以内的友军加成，可以作为核心来使用。

轻步兵-猎兵

远距离攻击型的步兵。

自身较为脆弱，但是射程远，伤害不错，依靠队友的保护和合理的位置来杀伤敌人。

轻步兵-散兵

机动灵活，擅长从侧面和后方攻击敌人。

还可以给我军步兵提供防御支援(1格以内)。

灵活的攻击具有高闪避特性。

重骑兵-龙骑兵

防御高，伤害不错，可以发动冲锋攻击增强打击能力。

轻骑兵-骠骑兵

移动快，机动灵活的近战单位。

对步兵的克制能力很强。

针对冷兵器作战有团队加持能力(1格以内)。

轻骑兵-猎骑兵

可以使用火器的轻骑兵。

利用距离优势和机动优势打击敌人。

炮兵

炮兵的的优势就是射程远，伤害高。

不过炮兵在近身状态下无法反击。

炮兵适合站定了用远程攻击轰击出高伤害，需要前线战友配合。

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