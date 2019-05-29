全面战争三国刘备五虎将怎么样 刘备五虎将入手攻略

相信在全面战争三国游戏中很多小伙伴不知道孙尚香吧，那么孙尚香怎么玩呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！
刘备五虎将+孙尚香入手攻略
赵云
剧情入手完全随机，网上传的各种方法都试验了，就是随机前10回合没来可以从新开新档了。
马超
入手最简单也可能是最麻烦的，如果前期人才市场里没有马腾那就恭喜了，可以非常简单的把马超弄过来，点亮马腾势力以后联姻直接过来。
如果前期人才市场里面有马腾那就证明马腾势力被灭，只能在后期慢慢找了在收服。
黄忠
吞并刘表势力黄忠直接入手
开局顺任务到联盟刘表的时候赶快跑到刘表身边保护好刘表，应为很大几率刘表带着黄忠在跟别的势力大战，而且很大概率会输掉，要不黄忠死要不就加入到孙坚那边
吞并刘表，可以多试试，我个人认为主要是看声望和信用度高就容易吞并，实在不行可以等刘表死后(刘表固定年份死)直接吞并刘琦成功率100%。
孙仁
前10回合如果剧情孙坚被乱箭射死那就可以直接等孙仁成年联姻，如果没出乱箭射死剧情那就只能在后期或者刺杀孙坚。关键是孙坚死
还有很小概率孙坚主动找你联姻，概率非常小。
以上就是小编给大家带来的全面战争三国刘备五虎将+孙尚香入手攻略，想必大家都了解了吧。
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