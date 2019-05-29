抖音爱你的心怎么弄 特效拍摄教程

2019-05-29 10:26:38 来源：91单机游戏 编辑：透透的

相信在抖音APP中很多小伙伴不知道爱你的心特效吧，那么爱你的心特效怎么玩呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

最近在抖音短视频APP上流行起来了“爱你的心”的特效视频，但是还有很多用户不知道这个视频应该怎么拍摄出来。

其实这项特效并不复杂，用户只要打开抖音就能轻松制作出来，在页面的底端选择“+”按钮之后，进入视频的录制编辑界面，从左下角点击“道具”按钮，再来进行下一步设置。

唤起道具特效列表之后，再来从热门的分类下方找到对应的特效(如下所示)，之后让人物站在镜头前面单手比心，这样就会呈现出“爱你的心”特效了，感兴趣的朋友都可以来试一试。

好了，以上就是小编为大家带来关于“抖音爱你的心视频怎么拍摄”这个问题的全部内容介绍了，你现在学会了吗?赶紧去试试吧!