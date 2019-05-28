DNF普雷普通副本和普雷R怎么样 普雷普通副本游戏机制攻略

2019-05-29 10:21:19 来源：91单机游戏 编辑：透透的

相信在DNF游戏中很多小伙伴不知道普雷普通副本和普雷R吧，那么普雷普通副本和普雷R怎么玩呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

DNF将在6月6日进行端午活动版本的更新上线普雷普通副本，想必不少玩家很想知道DNF普雷普通副本和普雷R有什么区别?

DNF普雷普通副本和普雷R有什么区别?

今天小编就为大家带来普雷普通副本游戏机制介绍，这个普雷普通副本和普雷R的区别在于难度降低，同时是消耗疲劳值入场，具体可以参考卢克每日安图恩，都是通关一次之后才能解锁下一个地图。普雷普通副本中加入了一个一次性任务——亚瑟的考验，玩家完成之后可以获得永恒的黑瞳石。虽然普雷普通副本的难度对比普雷R要降低不少，但是难度依旧媲美鸟背团本，所以还是比较难打的，这个副本的意义估计在于熟悉普雷的游戏机制，同时能够搬砖精炼。