DNF永恒的黑瞳石怎么样 永恒的黑瞳石获得攻略

2019-05-29 10:20:13 来源：91单机游戏 编辑：透透的

相信在DNF游戏中很多小伙伴不知道永恒的黑瞳石吧，那么永恒的黑瞳石怎么玩呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

DNF永恒的黑瞳石是6.18版本更新爆料出的材料，想必不少玩家很想知道DNF永恒的黑瞳石怎么获得?DNF永恒的黑瞳石有什么用?

DNF永恒的黑瞳石怎么获得?

获得方法：通关普雷攻坚战

在普雷团队模式中击败伊西丝，在团队翻牌时可以获得永恒的黑瞳石，并且有几率可以获得界·夜语黑瞳系列武器，黑暗的第一权能首饰，黑暗的第二权能特殊装备和普雷神器/传说怪物卡片。

DNF永恒的黑瞳石有什么用?

在攻坚商店中可以购买普雷卡片册、泰波尔斯史诗碎片以及反物质粒子礼盒

可以将泰波尔斯史诗武器升级为夜语黑瞳武器、首饰升级为黑暗的第一权能首饰、特殊装备升级为黑暗的第二权能特殊装备。

升级时所需的材料为永恒的黑瞳石、精炼的时空石、灵魂之源、金币。