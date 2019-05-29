DNF2019十一周年庆技能是什么 十一周年庆技能改版攻略

2019-05-29 10:17:12 来源：91单机游戏 编辑：透透的

相信在DNF游戏中很多小伙伴不知道十一周年庆技能吧，那么十一周年庆技能改版有哪些呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

DNF2019十一周年庆技能改版有哪些

剑魂、狂战士、驭剑士、契魔者、剑豪、暗帝

最终请以国服版本数据为准呦~

* 连突刺强化

- 变更精通等级。 (1 → 5)

- 变更最大等级。 (3 → 7)

- 变更TP消耗量。 (3 → 1)

- 变更附加属性。

-多段攻击数增加2次，攻击力减少10% → 每一级攻击力增加8%

银光落刃

- 攻击力增加81%。

* 三段斩

- 攻击力增加60%。

* 里 · 鬼剑术

- 变更精通等级与最大等级。

-精通等级 : 15 → 1

-最大等级 : 15 → 11

- 变更SP消耗量。 (30 → 50)

- 变更里 · 鬼剑术的可增加攻击力的附加属性适用方式。

- 随着精通等级与最大等级、附加属性适用方式发生变更，里 · 鬼剑术的攻击力将被调整。

* 短剑精通

- 里 · 鬼剑术的打击攻击力增加率附加属性被删除。

- 普通攻击的攻击力增加率附加属性被删除。

* 太刀精通

- 对刺伤状态敌人的空中连斩的攻击力变化率有所变化。(200% → 150%)

- 武器物理攻击力增加值变更。

- 30级时 : 48.7%

-每级追加增加量 : 1.35% → 1.5%

- 刺伤爆炸攻击力增加82%。

* 钝器精通

- 武器物理攻击力增加值变更。

- 30级时 : 45.8% → 50.8%

-每级追加增加量 : 1.4% → 1.5%

* 巨剑精通

- 武器物理攻击力增加值变更。

- 30级时 : 45.5% → 50.4%

-每级追加增加量 : 1.25% → 1.5%

* 光剑精通

- 物理攻击力增加率数值变更。

- 30级时 : 53%

-每级追加增加量 : 1.45% → 1.5%

* 流心 : 刺

- 刺击的Y轴攻击范围增加。(决斗场未适用)

* 流心 : 跃

- 攻击力增加15.5%。

- 斩击的Y轴攻击范围增加。 (决斗场未适用)

* 流心 : 升

- 攻击力增加13.9%。

- 上斩的Y轴攻击范围增加。(决斗场未适用)

* 破军升龙击

- 攻击力增加23.8%。

- 肩撞与上斩的Y轴攻击范围增加。(决斗场未适用)

* 拔刀斩

- 攻击力增加6.5%。

- Z轴下端攻击范围增加。(决斗场未适用)

- 施放技能时，适用霸体护甲。 (决斗场未适用)

* 猛龙断空斩

- 突进斩击的攻击范围增加。(决斗场未适用)

- 极 · 神剑术效果‘旋风攻击’的打击判定得到改善。

-旋风攻击的多段攻击间隔得到改善。

-改善后，旋风可以可快速通过敌人。

* 破军斩龙击

- 攻击力增加21.5%。

* 幻影剑舞

- 攻击力增加8.7%。

- 改进斩击的打击判定。

* 极 · 驭剑术(暴风式)

- 攻击力增加5.7%。

* 极 · 神剑术(流星落)

- 攻击力增加23.8%。

- 上升动作适用霸体护甲。

* 破空拔刀斩

- 武器物理攻击力增加21.4%。

- 剑气物理攻击力增加36.6%。

- 施放技能时，适用霸体护甲。

- 变更后，无论佩戴任何武器，都会发出相同的剑气。

-统一为佩戴当前光剑时生成的剑气。

* 极 · 神剑术 : 破空斩

- 攻击力增加24.9%。

- 斩击的Z轴上端攻击范围增加。

- 变更后，可以打击物体。

* 极 · 神剑术 (瞬斩)

- 攻击力增加7.3%。

- 驭剑斩的Z轴上端攻击范围增加。

* 万剑归宗

- 终结多段攻击攻击力增加18%。

- 终结爆发攻击力增加18%。

- 技能描述发生变化。

- 施放动作变更为无敌判定。

- 变更后，施放动作不再受角色速度的影响，施放时间减少。

- 施放时，在角色状态栏显示万剑归宗技能图标。

血之狂暴

- 部分技能攻击力增加功能被删除。

- 追加可增加基本攻击及包括崩山击、十字斩在内的狂战士转职技能攻击力的功能。

-技能每一级分别增加1%，到20级可增加20%。

- 变更后，部分技能冷却时间减少值降到%，减少量固定为全等级20%。

-对象技能

-十字斩

-嗜魂之手

-怒气爆发

* 暴走

- 血气之刃、嗜魂封魔斩、崩山裂地斩的冷却时间减少率降低。(25% → 20%)

* 怒气爆发

- 减少SP消耗量。 (40 → 30)

- 无色小晶块消耗量被删除。

* 嗜血

- 部分技能的攻击力增加功能被删除。

- 追加可增加基本攻击以及包括崩山击、十字斩在内的狂战士转职技能攻击力的功能。

-技能每一级分别增加1%，到10 级可增加20%。

* 增益/被动技能的技能攻击力增加效果发生变化，以下技能的攻击力被重新调整。

- 基本攻击

- 前冲攻击

- 崩山击

- 十字斩

- 嗜魂之手

- 怒气爆发

- 暴怒狂斩

- 嗜魂封魔斩

- 血气之刃

- 崩山裂地斩

- 魔狱血刹

- 鲜血暴掠

- 血气爆发

- 浴血之怒

- 血魔 · 弑天

* 血气之刃

- 变更后，技能整个流程进行时间会受攻击速度的影响。

* 崩山裂地斩

- 增加对方向键操作的工具提示。

* 鲜血暴掠

- 在只抓取不可抓取的敌人时，新增跳跃移动距离减少的功能。

- 血气爆炸的X轴攻击力有所增加。

* 血气爆发

- 前置技能发生变更。(怒气爆发 Lv5 → 怒气爆发 Lv1)

* 汲血之力

- 技能攻击力增加功能发生变更。

-全体技能攻击力增加 → 基本攻击及包括崩山击、十字斩在内的狂战士转职技能攻击力增加

* 魔煞血陨

- 技能被删除。

* 致命血陨 (新增技能)

以上就是小编为大家带来的关于DNF2019十一周年庆技能改版相关预览介绍啦!