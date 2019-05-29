DNF2019十一周年庆技能是什么 十一周年庆技能改版攻略

相信在DNF游戏中很多小伙伴不知道十一周年庆技能吧，那么十一周年庆技能改版有哪些呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！
DNF2019十一周年庆技能改版有哪些
最终请以国服版本数据为准呦~
* 连突刺强化
- 变更精通等级。 (1 → 5)
- 变更最大等级。 (3 → 7)
- 变更TP消耗量。 (3 → 1)
- 变更附加属性。
-多段攻击数增加2次，攻击力减少10% → 每一级攻击力增加8%
银光落刃
- 攻击力增加81%。
* 三段斩
- 攻击力增加60%。
* 里 · 鬼剑术
- 变更精通等级与最大等级。
-精通等级 : 15 → 1
-最大等级 : 15 → 11
- 变更SP消耗量。 (30 → 50)
- 变更里 · 鬼剑术的可增加攻击力的附加属性适用方式。
- 随着精通等级与最大等级、附加属性适用方式发生变更，里 · 鬼剑术的攻击力将被调整。
* 短剑精通
- 里 · 鬼剑术的打击攻击力增加率附加属性被删除。
- 普通攻击的攻击力增加率附加属性被删除。
* 太刀精通
- 对刺伤状态敌人的空中连斩的攻击力变化率有所变化。(200% → 150%)
- 武器物理攻击力增加值变更。
- 30级时 : 48.7%
-每级追加增加量 : 1.35% → 1.5%
- 刺伤爆炸攻击力增加82%。
* 钝器精通
- 武器物理攻击力增加值变更。
- 30级时 : 45.8% → 50.8%
-每级追加增加量 : 1.4% → 1.5%
* 巨剑精通
- 武器物理攻击力增加值变更。
- 30级时 : 45.5% → 50.4%
-每级追加增加量 : 1.25% → 1.5%
* 光剑精通
- 物理攻击力增加率数值变更。
- 30级时 : 53%
-每级追加增加量 : 1.45% → 1.5%
* 流心 : 刺
- 刺击的Y轴攻击范围增加。(决斗场未适用)
* 流心 : 跃
- 攻击力增加15.5%。
- 斩击的Y轴攻击范围增加。 (决斗场未适用)
* 流心 : 升
- 攻击力增加13.9%。
- 上斩的Y轴攻击范围增加。(决斗场未适用)
* 破军升龙击
- 攻击力增加23.8%。
- 肩撞与上斩的Y轴攻击范围增加。(决斗场未适用)
* 拔刀斩
- 攻击力增加6.5%。
- Z轴下端攻击范围增加。(决斗场未适用)
- 施放技能时，适用霸体护甲。 (决斗场未适用)
* 猛龙断空斩
- 突进斩击的攻击范围增加。(决斗场未适用)
- 极 · 神剑术效果‘旋风攻击’的打击判定得到改善。
-旋风攻击的多段攻击间隔得到改善。
-改善后，旋风可以可快速通过敌人。
* 破军斩龙击
- 攻击力增加21.5%。
* 幻影剑舞
- 攻击力增加8.7%。
- 改进斩击的打击判定。
* 极 · 驭剑术(暴风式)
- 攻击力增加5.7%。
* 极 · 神剑术(流星落)
- 攻击力增加23.8%。
- 上升动作适用霸体护甲。
* 破空拔刀斩
- 武器物理攻击力增加21.4%。
- 剑气物理攻击力增加36.6%。
- 施放技能时，适用霸体护甲。
- 变更后，无论佩戴任何武器，都会发出相同的剑气。
-统一为佩戴当前光剑时生成的剑气。
* 极 · 神剑术 : 破空斩
- 攻击力增加24.9%。
- 斩击的Z轴上端攻击范围增加。
- 变更后，可以打击物体。
* 极 · 神剑术 (瞬斩)
- 攻击力增加7.3%。
- 驭剑斩的Z轴上端攻击范围增加。
* 万剑归宗
- 终结多段攻击攻击力增加18%。
- 终结爆发攻击力增加18%。
- 技能描述发生变化。
- 施放动作变更为无敌判定。
- 施放时，在角色状态栏显示万剑归宗技能图标。
血之狂暴
- 部分技能攻击力增加功能被删除。
- 追加可增加基本攻击及包括崩山击、十字斩在内的狂战士转职技能攻击力的功能。
-技能每一级分别增加1%，到20级可增加20%。
- 变更后，部分技能冷却时间减少值降到%，减少量固定为全等级20%。
-对象技能
-十字斩
-嗜魂之手
-怒气爆发
* 暴走
- 血气之刃、嗜魂封魔斩、崩山裂地斩的冷却时间减少率降低。(25% → 20%)
* 怒气爆发
- 减少SP消耗量。 (40 → 30)
- 无色小晶块消耗量被删除。
* 嗜血
- 部分技能的攻击力增加功能被删除。
- 追加可增加基本攻击以及包括崩山击、十字斩在内的狂战士转职技能攻击力的功能。
-技能每一级分别增加1%，到10 级可增加20%。
* 增益/被动技能的技能攻击力增加效果发生变化，以下技能的攻击力被重新调整。
- 基本攻击
- 前冲攻击
- 崩山击
- 十字斩
- 嗜魂之手
- 怒气爆发
- 暴怒狂斩
- 嗜魂封魔斩
- 血气之刃
- 崩山裂地斩
- 魔狱血刹
- 鲜血暴掠
- 血气爆发
- 浴血之怒
- 血魔 · 弑天
* 血气之刃
- 变更后，技能整个流程进行时间会受攻击速度的影响。
* 崩山裂地斩
- 增加对方向键操作的工具提示。
* 鲜血暴掠
- 血气爆炸的X轴攻击力有所增加。
* 血气爆发
- 前置技能发生变更。(怒气爆发 Lv5 → 怒气爆发 Lv1)
* 汲血之力
- 技能攻击力增加功能发生变更。
-全体技能攻击力增加 → 基本攻击及包括崩山击、十字斩在内的狂战士转职技能攻击力增加
* 魔煞血陨
- 技能被删除。
* 致命血陨 (新增技能)
以上就是小编为大家带来的关于DNF2019十一周年庆技能改版相关预览介绍啦!
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