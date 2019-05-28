怎么注册百度百家号 百家号注册步骤一览

2019-05-28 16:29:09 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

怎么注册百度百家号？很多小伙伴都不太了解，为了大家能够更加了解这个流程，今天91小编给大家带来了百家号注册步骤一览，希望能够帮助到大家。

现在网络流行做自媒体，包括文章、视频、直播等方式向网络输送大量载体，以获得大量流量，从而赚取流量、广告收入。其中，百度推出自己的自媒体平台——百家号，来增加用户对百度的粘度和忠诚度。下面分享如何注册百家号，实现自己的自媒体价值。

打开百度搜索首页，并且找到首页面的右上角的“更多产品”把鼠标停留在“更多产品”这一栏上，我们会看到百度的其它产品进入窗口，这时我们点击最下一栏“全部产品”进入下一页面

进入百度全部产品页面后，我们会发现，百度所有的产品入口都可以在这里找到，并且进入每一个产品网络入口，我们找到“百家号”点击百家号进入其注册或登陆页面

在登陆页面，如果我们已经是百家号的用户，就可以直接登陆进入百家号的用户中心，我们点击“注册”进入会员注册页面

在百家号注册页面里，我们需要建立我们需要注册的个人资料信息，包括用户名，手机号，密码等，这些是我们拥有百度号的基础资料，必须准确填写的

然后，我们百家号作者需要选择类型，是个人、媒休、企业、政府、其它组织，从中选择一个适合自己的类型，通常是选择个人这一类型，选择好后进入下一页面资料完善

6在完善资料页面里，我们需要填写的内容还是比较多的，选择自己做百家号的一个垂直领域(自己擅长技能，知识)，命名一个较为吸引读者的百家名称，并精准签名说明和介绍，然后手持身份证半身照上传，还有其它资料填写，最好如实准确填写，这关系到百家号未来收益，最后提交即可，等待审核通过