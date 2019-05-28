全面战争三国武将养不起怎么办？辞退方法是什么？

2019-05-28 16:25:47 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

全面战争三国武将需要的工资也不少，养不起要如何辞退呢，91单机小编给大家带来全面战争三国武将辞退方法。

武将辞退方法介绍

很多玩家在后期一个不小心录用太多战败方的武将，发现自己养不起，放在那边又成不了军。如果依靠等他们的满意度降低后自己离开又太墨迹了。

其实游戏里是有辞退武将的功能，在主界面左上方点“宫府”选项，在人物处选择自己要辞退的武将，然后在左边会看到有3个选项，选择“辞退”就能将武将放野了。