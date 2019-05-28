全面战争三国曹操派系武将怎么招募？获胜发展路线是什么？

2019-05-28 16:23:49 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

全面战争三国曹操是游戏中最简单的势力，但是也卡主了不少玩家，91单机小编给大家带来全面战争三国曹操派系武将招募与破局心得，希望能够对你有所帮助。

曹操派系武将招募与破局心得：

实力不够，外交来凑。

开局肯定畜牧场，建筑优先升级商业，北上打庙宇。

招募第一个军队，建议选择杨丑或者吕范，曹老板开局基本都会有这两，配置4弓箭2投石，可能经济会变成负的，疯狂卖粮和改革点贸易，去和别人贸易，然后，会触发一个陶谦事件。

灭陶谦很容易，不多说了，接下来卖东西给孔融，凑自己的第二个半编军队，郭嘉和夏侯渊，建议弓箭加火骑。

经济现在全卖粮和贸易顶着，基本为零，北上打刘备，可以选择两个军队同时攻打刘备，毕竟三兄弟太猛了。基本打法就是投石车砸到他主动进攻，两队火骑和枪兵夏侯惇缠住刘关张，其他步兵顶住，弓箭射前排，夏侯渊和曹操带着骑兵冲弓箭。

击败刘备之后，大概率能招降张关之一，有铁矿基本不会缺钱了，还可以和孔融签订贸易，和夏侯渊成立第二个满编。之后卖军事通行权给孔融，教唆他去打袁绍，等孔融一个满编打完后，宣战袁绍。

灭掉袁绍后，教唆刘表和孙坚开战，和刘表孔融操控正面。自己去打董太师，抓吕布张辽。打完董之后基本三国并立了。教唆张燕和公孙瓒开打，自己和孔融刘表成立联军，扫平南方，北方留个部队看门，基本后面就是平推了。

不先北后南的话，袁绍的狗太多了。