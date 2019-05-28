全面战争三国城镇怎么布局？各类型城池发展技巧是什么？

2019-05-28 16:21:55 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

全面战争三国城池的定位特色不同，要如何选择发展路线呢，91单机小编给大家带来全面战争三国城镇布局方法。

城镇布局方法

建筑分两个阶段，1~3级建筑无需科技，可算初级建筑，4~5级建筑需要研究科技和专业人才，属于高级建筑。一般城市放初级建筑，大城市放高级建筑。

工商城市

资源点建相关建筑提供工业基础产值，郡府建市肆(商业产值+商业加成)和手工作坊(商业加成+工业加成)。

大城市在市肆和手工作坊的基础扩建，高级建筑需要的专业人才中，匠师建4级手工作坊即可解锁，手工业者的话，有铁矿可以建民力解锁顺便提升人口，没铁矿可以建官坊解锁。最后，有铜矿的城市可以建铸币厂和铜币厂降低腐败。

军工城市

有铁矿的城市适合建设成军工城市，职能是铸甲和募兵，安排如下：

1民力，增加人口，解锁匠师。

2征募，提升新募部队等级。

3兵工，降低征募费用，工业产值加成。

4特殊资源点建铸甲所，几率制造稀世盔甲。

商业城市

一般城市建市肆，再建一栋农业建筑，拓土·渔业·松木或茶叶都合适。

有商港和丝绸的很适合作为商业中心，只要建市集即可解锁商业人才巨贾。

农业城市

最好的农业城市是有农庄资源和膏腴之地，基本建筑就是官府支持(粮食产量和产值百分比)·粮仓(储备和公共秩序)，在一些战略要地可以建军武设施(公共秩序，临近郡国加补给，本地敌军减补给)。