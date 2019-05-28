浮岛物语冰岛隐藏任务怎么做？完成流程是什么？

2019-05-28 16:20:40 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

浮岛物语冰岛是特殊地区，玩家不太清楚空岛有什么用，隐藏任务怎么做，91单机小编给大家带来浮岛物语冰岛任务。

《浮岛物语》游戏中有个地图是冰岛，冰岛有个空岛，啥都没有，玩家来带此地的时候，不知道该做什么。其实这个地区是有个隐藏任务的，是个4个角和中间有地，晚上站到岛中间会有鬼魂出来跟你对话，要两个恶魔角，完成任务。

《浮岛物语》冰岛隐藏任务分析

晚上站在岛中间，白色幽灵会出现，两个任务：任务一需要深灰色骷髅头(死灵区挖掘)，任务二需要两个恶魔角(开了岛下面的地狱区，打怪掉落)。任务完成后有宝箱。