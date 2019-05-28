全面战争三国经济怎么赚钱 经济发展赚钱攻略一览

2019-05-28 16:20:26 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

全面战争三国经济怎么赚钱?游戏中钱是不可以或缺的一部分，想要赚钱就需要经济和各种建设一起发展，今天91小编给大家带来了经济发展赚钱攻略一览，希望能够帮助到大家。

经济发展要点及城市建设思路

一、从头开始认识你的收入与支出，开源节流，乞活于世

余生遥遥，天命昭昭。奈何我食不果腹，穷困潦倒。

作为匡扶汉室的天命之子，诸位主公们一定是心怀远大。然鹅缺经常在踌躇满志，招揽了一大堆贤臣名士，募集了一支人数还算挺多的部队了之后，发现自己粮食不够吃，钱不够花，臣子们还心怀鬼胎，一个个大红脸一摆，没准那回合就声也不知卷钱走人了。

怎么办?大业将成，岂能轻言放弃?于是乎，我这里就来跟大家好好整理一下开局发展的思路，目的在于粮食够吃，钱够花，地够用，避免不必要的浪费。

而想要达到这些目的，开源节流是必不可少的，首先让我们看看董太师的收入。

我来解释一下董太师的收入项目。

第一个3000块的回合金叫祖产，是每个人开局都有的，但是数值具体不一样。

这个祖产的基础值是2000，一部分势力主公的人物称谓中会对这个值有加成或者减益。比如董太师的称谓魔王里，就有这么一条。

富庶背景，增加50%的祖产，200X150%=3000

像是郑姜或者刘备这种比较穷的。

就真的很穷，祖产只有1500。

同时，如果这个人物挂了由其他人物继位的话，也可以看看他的称谓里有没有这个加成。不过除了开局的这几家传奇势力的君主之外，应该都没有这个加成或者减益。比如我这个档的董卓挂了由吕布继位，吕布就没有背景加成，所以

瞬间少了1000块收入，心疼。

然后继续往下看，收藩纳附收入，上面开局1300块的收入，到了下面的吕布这里就只剩下297块了。这是董卓势力开局就能附庸大汉朝廷给的贡金，换个说法，就当成我在大汉当相国，朝廷给我开工资就可以了。

但是各位都知道，联军乱贼，开局就四处圈地，还跟朝廷上书要官当，我不答应还不行，但是答应了他们又不交税，这让我很头疼，汉廷直接控制的地盘越少，这个工资就越少。

同时，如果收服了其他势力给你当汪的话，贡金也会根据他们的收入变多的。有的时候，不是一定要占领所有的地盘，还要应付腐败，把地给别人管收税金就好了(分封制?)

而最下面的税收，其实就是城市收入。

再看看支出，军费好理解，让我们说说这个俸禄收入。

让我们随便打开一个人物的信息界面

我们的无双飞将吕布，特殊称谓下方的一排，左边的就是他的官职俸禄，而右边的则是他所带领部队的维持费。如果没有带领部队的话，右面的维持费是不会显示的。

而所谓的俸禄，则是由官职决定的。把鼠标放到官职名称上，会出现具体的官职表。

每一系武将都有自己的独特职业发展路线，虽然只是一个名字的不同，但是看看也会感觉很有意思

上图是五系武将的官职名称，我把他们按照不同的级别排列了一下，可以看到每提升一级官职，就会增加25的俸禄和5的满意度。也就是说，如果你的手下满意度不够了，给他升个官。

不过，升官这件事除了要涨工资以外，还要发一笔奖金(真实)，而且当前官职越高，花的钱越多，开局我们很难承受的起。

但是，在人物满意度是黄脸状态的时候，是没有必要去提升满意度的，因为黄脸不会跑，所以我们尽量不要在开局就着急把各个黄脸靠升官拉绿，这就是我们节约资金的第一步。

开源节流里面的节流是非常重要的，我们的开局收入不多，因此一定要省着来。

同时，在招募界面登庸人才的时候，也会花一笔钱，同时我们也要增加额外一份人物的官职俸禄，所以在拥有雄厚的经济实力之前，我们一定不要乱招人，满意度也尽量用其他的方式去拉。