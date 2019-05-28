全面战争三国龚都怎么玩？开局破局方法是什么？

全面战争三国龚都作为黄巾军，也是开局难度很高的势力，91单机小编给大家带来全面战争三国龚都开局破局方法吧，希望能够帮助到大家。
龚都开局破局方法
龚都开局和韩遂、马腾、张鲁、董卓开战，每一个都比龚都强，而且黄巾举世皆敌，不能和非黄巾势力外交，随时还要做好被刘焉、刘表、袁术宣战的准备。
双极难龚都合并武都后，第一回合招不了兵，而且马腾必来打武都，马腾三个将，我方只有龚都加张闿，而且兵少于马腾，按理说很难打，不过……
宿将战斗力极强，如果有机会单挑，必胜，张闿不单挑铁卫基本不可能输，前期龚都不撞见吕布单挑基本必胜(我个人打除了被张辽闪避翻了一次盘，正常都是半血杀张辽)。
马腾来犯，能单挑单挑，不能单挑武将加箭塔灭，轻易就能击溃马腾。
然后武都守一支部队，就可以向东南扩张了。
为什么不向北扩张?
两个原因。第一，武都出去是丝路据点，易攻难守，而且直接和董卓接壤，想守住必须用主力，但是这样一来就陷入了僵局。第二，武都易守难攻，放一个将领在这里天天刷马腾经验包，岂不美哉?
重点:龚都势力前期一定不要修城墙，一定不要修城墙，一定不要修城墙!
修城墙外城守不住，内城缺乏箭塔掩护(城墙塔只有一面范围)，巷战不利，而且龚都势力前期缺粮，一被围敌人补给没耗尽城内先开始损耗，而且城墙会使敌人出动更多兵力攻击。(我破局后汉中城被董卓五个将，一个半满编打，主力南下了，根本打不赢，只能放弃，血一样的教训)
北面定在武都，不修城墙，马腾天天来送经验。
韩遂每次要翻山越岭来打武都铜矿，这里不守，韩遂军过来补给就没了，布置一个将(最好宿将)，初始两个部曲就够。
没了补给韩遂会往回跑，派这个将勾引他，他一打就撤退，由于这里没路，部队行动力差，韩遂追不上，下回合再上去勾引，反复几回合之后，韩遂军三个将损耗成残血，部队全残。
最后韩遂会再来打你一次，这一次韩遂部队实力比你略强(我方只有两队兵一个将)，必须打，不然韩遂就跑了，这时候操作宿将(手残党不建议玩龚都，基本把把都要手操斩将)，三杀，史诗大捷。
期间如果缺钱，就向何仪、黄邵卖宝物，一个精良宝物能卖快两千，别吝惜宝物，以后会有更多，不建议卖普通宝物，卖不出钱，除非批量销售。
后面刘焉也会宣战我方，然后偷武都铜矿，刘表兵不够，十分鸡贼的围而不攻，这时候主动出击，操作宿将斩将，就能大胜(刘焉没啥强将，宿将配一把大斧或者锤子，大斧有时候能得，锤子任务就能给，回回斩将大胜)
北方稳定就先东打张鲁，取汉中，之后建议向南发展，刘焉暗弱，轻易可取。
向东打上庸会招惹袁术和刘表，上庸伐木场易攻难守，经常还会撞见吕布，更难守，而且会拉长战线(我玩的时候被董卓加袁术三个满编同来打懵了，而且还会增兵，三满编打爆两个，过一会成四满编了)
向南吞巴蜀后，以汉中武都为隘，只要吕布不来基本不可能破城(吕布刷兵太强了，而且初始七级，两三个将一起上都打不过，我曾经和吕布决战，龚都斩张辽，张闿斩徐荣，然后五个将围攻吕布，还被他两刀砍死一个宿将)，时不时还能史诗大捷。
向南稳定之后，举大军北灭马腾韩遂董卓，然后向东灭刘表袁术，天下霸业可成。
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