全面战争三国怎么守城 最佳守城方法推荐

2019-05-28 16:19:16 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

全面战争三国怎么守城?想必很多朋友都还不是很清楚吧，为了大家能够更好的体验游戏，今天91小编给大家带来了最佳守城方法推荐，希望能够帮助到大家。

必胜守城方法介绍

其实操作很简单，目前游戏的胜利判定机制基本是双方队伍存活问题，只要守城方部队完全存活，那么城市就不会被攻破。

无敌守城方法就是在战场开始时，就直接把队伍拉倒城外藏起来，等时间到了，你就守城成功了。

是不是发现很简单。