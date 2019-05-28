全面战争三国围城怎么用？围城断粮效果是什么？

全面战争三国围城是攻城时的选择，有什么作用效果呢，91单机小编给大家带来全面战争三国围城效果。
《全面战争：三国》中有一种叫做围城的战术，就是使用将一座城池围住不让进也不让出，
围城作用介绍
围城，粮食储备将下降，同时无法获取外部粮食。
此外围城还会破坏粮食生产建筑，劣化全局粮食供给。
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