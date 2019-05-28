全面战争三国吕布开局怎么玩 吕布开局玩法介绍一览

2019-05-28 16:18:17 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

全面战争三国怎么开局直接玩吕布?想必很多朋友都还不是很清楚吧，为了大家能够更好的体验游戏，今天91小编给大家带来了吕布开局玩法介绍一览，希望能够帮助到大家。

开局玩吕布方法介绍

开局先休妻，然后正常打主线第一战。

为了保存实力，庞德部曲独立出来，然后马腾带着两个兵牌去南边武都走。

和董卓外交，接受联姻。

吕布入赘前妻的外交意见只有-1.6，我这里直接谈了2.3的贸易协定，白捡吕布还有钱赚。

吕布就这样骗过来了，但是正常招募要8000多，付不起。

好了，马腾你可以去死了。

官府-家谱，选中下面廷臣里的吕布，设为派系储君。

马腾去打武都，手动操作，把马腾一个人拉到对面正面两个箭塔下面，这样白了之后空血能被箭塔补掉。

马腾死了直接认输，被俘之后如果放回来了就要多一回合，T3继续打武都送死，这时候传奇角色就没有保护了，战场阵亡直接永久死亡。

总之第二或者第三回合马腾成功送死。

退出战斗后系统自动提示替换阵亡将领，这里的吕布就不用花钱招募了。

派系领袖阵亡，储君上位，吕布带着庞德和未成年马超开始匡扶汉室大业。