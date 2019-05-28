全面战争三国城镇建设怎么规划 城镇建设最佳规划方案分享

2019-05-28 16:17:25 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

全面战争三国城镇建设怎么规划?游戏中有些同学初期总是为钱而发愁，不妨学习下怎么发展经济，今天91小编给大家带来了城镇建设最佳规划方案分享，希望能够帮助到大家。

经济建设发展图文攻略

三国确定是阿提拉组做的无疑，本作郡省规划和战锤差别较大，但是类似阿提拉，仍旧明显的分为四类城市：商业郡、工商郡、农业郡、军事郡。由于军事省是吃钱大户，前期也用不上，因此这里先暂时说明前三类。

1.工商郡，最好的工商郡为建业，由于目测原因(手慢)，这里以东郡说明。

工商郡特点：主城有港口，资源点为矿产(铜铁盐等等)

主城规划：

一阶段4级：城港、码头、市集

二阶段7级：手工作坊、官坊

2.商贸郡，这里以泰山说明

商业郡特点：资源点带商业港，其余资源点有工业为佳。

郡城规划：

优先升满商港(科技需求低)

主城规划：

一阶段4级：市集、客栈、手工作坊

二阶段7级：官坊、御史府

3.农业郡，标准农业郡为曹老板的老窝，这里以扬州说明。

农业郡特点：资源点带牧场木场等等含农业产值的，渔港农庄水稻田什么并没什么卵用。

郡城规划：

优先升满mu场(同样科技需求低)

主城规划：

一阶段4级：田产(后期可转换为粮市)、官支灌渠、客栈。

二阶段7级：税收系建筑(需要科技较多)、孔庙、官衙公府(或御史府)、(客栈画上一个拆，记得加圆圈)

科技：

第一阶段：

农业科技为主，出到豪强庄园。试周边势力情况开出商业线的两次贸易线路+1。

第二阶段：

先升铸币支路，后升六部支路，工业视发展情况升到考工室，两个阶段兼顾了经济发展和军力提升，比如作战部队每只来两队大刀青龙军啥的。

第三阶段：

爱咋咋地，已经富得流油了还想咋滴。

发展重点：

优先建设工商郡、商业郡大部分建筑(科技含量低，无脑造)

农业郡形成生产力重点是人口，这需要时间。初期只负责提供各主城粮食。

其他城市：

诸如什么只有一个农庄啊一个没鱼的鱼缸啊一个有农庄还有个毛钱不收的破庙子的啊，统统归入此类。

一阶段4级：田产、客栈、市集。

二阶段：没有二阶段了好伐。

真.二阶段7级：学校、官坊、御史府搭配套餐A田庄、粮仓，套餐B孔庙、客栈。

什么你问修学校干嘛?不修学校这破郡你升7级干嘛。

军事郡：

随便修，爱造哪造哪，这作奇葩的部曲设定导致军事郡存在感极低，需要的时候没钱修，有钱又需要的时候......基本就是被打得找不着北的时候了。

初期军事配置：

大耳刘民兵海确认，(信长：我不是一直跟曹老板一个路数吗)

其余人等2-4队高级兵，其余民兵充人头，尤其是初期民兵弓，社保那是分分钟，分分钟设不保，再多箭基本也死定了。

特殊案例：

曹老板，贯穿初中后期都可以民兵海(能攻下无人驻防的主城就行)。什么你说虎豹骑?你说重弩兵?孟德大手一挥，周围全在打生打死，我就一捡破烂偷鸡的要那些兵干嘛?养着好看啊。

PS：这是206年孔明还没开始三顾，我家大乔那是真能生，啊?你说香香?我大耳刘已在南方准备了大量土地作为聘礼，而且离婚之后前媳妇算远亲也不是外人

补充项目：秩序安排

2个特性：仁慈+2秩序(战后多放俘虏)、无可挑剔+3秩序，给第一排三个人。

随从：至少有3种随从含有+2秩序，一般来说度过初期至少都会有一个，刘备自带+4这里不考虑。

人口减秩序：150W人口-6，200W-250W-12，4级城市100W人口，资源点50W人口。

因此一般的功能城市保持在4级-6秩序，由人物提供的秩序中期即可覆盖。7级城市则都可以修建秩序建筑，而7级主要工商城市则由太守覆盖(郡国管理+秩序的随从、特性和技能就茫茫多了)。