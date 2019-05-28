oppok3和vivoz5x买哪个手机好 两者对比结果分析

oppok3和vivoz5x买哪个手机好?oppo和vivo在5月都发布了一款千元新机，分别是oppok3和vivoz5x，很多朋友都不知道这两款买那个比较好，今天91小编给大家带来了两者对比结果分析，希望能够帮助到大家。
oppok3和vivoz5x参数对比
oppok3和vivoz5x买哪个手机好
OPPO K3介绍：
OPPO K3搭载了一块 6.5 英寸的全景屏，有 DC 调光和光感屏幕指纹。前置摄像头为升降式隐藏设计，前后 1600 万像素 AI 拍照，支持超清夜景 2.0。在配置方面，搭载了高通骁龙 710 移动平台，最高可选 8+256GB 存储组合(LPDDR4x+UFS2.1)，内置 3765mAh 的电池支持 VOOC 闪充 3.0。
OPPO K3的优势有两点，屏幕指纹和Type-C。屏幕指纹在今天也不算太过稀奇的功能，但对于一款千元机来说，能用上它的并不太多，在OPPO K1之后K3也用上了屏幕指纹，一方面增加了科技感，另一方面，也是避免了背部多余的开孔，给炫彩的背面保留了更为完整的观感。Type-C是当前较为主流的数据接口了，对于习惯了这种接口的网友来说，也是有种回不去的感觉，遗憾的是，vivo Z5X还在使用传统的micro USB，这自然要算它的劣势项。
vivo Z5X介绍：
vivo Z5X采用6.53英寸的极点全面屏，屏下挖孔全面屏，带来更为震撼的视觉冲击。4.59mm超小孔径的Super Black“隐藏式”前置摄像头，潜藏于屏幕之下。超小型的口径让更全面精彩内容呈现屏幕。屏占比进一步提升至90.77%，19.5:9超宽视野屏幕比例。
配置方面，Z5x配备了高通骁龙710人工智能处理器，采用骁龙845相同的第3代Kryo架构，CPU最高主频高达2.2GHz，更有Adreno 616 PC级图形处理GPU，整体性能较前代提升20%，GPU性能提升高达35%。Z5x最高拥有8GB的超大运行内存，配合128GB超大存储空间，辅以Jovi智能优化，与骁龙710完美协作，确保应用游戏流畅加载。
Z5x还采用了5000mAh大电池，为续航提供了保障，另外还支持18W双引擎闪充和OTG反向充电功能，Z5x秒变 5000hAm的充电宝。Z5x后置配备1600万高清主摄、800万超广角镜头和200万景深镜头组成的AI超广角三摄方案。
vivo Z5X的优势在于电池容量和后置三摄。在当前5000mAh手机并不少见，在千元机上也是能找出几款的，但搭配骁龙710加上打孔屏，vivo Z5X就兼顾了性能强劲和颜值高档。值得注意的是，vivo Z5X还支持OTG反向充电，相当于具备了充电宝的功能。此外在后置镜头上，vivo Z5X给出了1600万+800万+200万像素的主摄，超广角和景深三摄组合。而OPPO K3则是1600万+200万像素的双摄，在续航和拍摄这两点上OPPO K3虽非短板，但比起Z5X来终究是弱了一点。最后，看清楚了这两款手机的优势和劣势，你觉得哪款才更适合自己?
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