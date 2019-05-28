全面战争三国排位赛怎么打 排位赛打法攻略一览

2019-05-28 16:13:38 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

全面战争三国排位赛怎么打?想必很多朋友都还不是很清楚吧，为了大家能够更好的体验游戏，今天91小编给大家带来了排位赛打法攻略一览，希望能够帮助到大家。

排位赛打法技巧分享

需要注意红圈里，三个许褚都要选择成1500的虎痴级别

需要注意三个许褚，要选择1500块的虎痴级别，然后带5队戟民兵，6队持刀民兵，1队持矛亲卫，4队骑乘马刀征召兵，2队弓箭民兵，正好把钱花的一分不剩。

这套阵容的取胜思路就是三个木系将领许褚，开局集火对方一个英雄，迅速杀之，再集火下一个。部队的作用只是为了帮我们拖住敌人为我们的斩将争取时间。布局时可以选择游击部署，直接把部队压到白线附近。开局步兵阵线向前压进，骑兵包抄对方侧翼，找机会去冲击对方远程，三许褚去斩将，操作很简单。本方的民兵弓箭手就是炮灰，就是吸引对方骑兵的，让对方骑兵不能第一时间背冲我方步兵阵线，以换取更多的时间。

下面我要说一下为什么要带许褚，请看图

许褚的核心技能就是这个大招，死吼。当许褚的生命值低于50%时，可以主动发动，技能效果简单点说就是丢掉所有防护换取9倍伤害，这个时非常恐怖的，基本是两刀斩死一个将领。

好了，学会我这套方法，天梯胜率极高。遇到不同的对手，细节方面也需要用不同方式去处理。我举几个栗子给大家尝尝：

一，比发现对方只有两个将领，而我方许褚的技能用不了，这就说明对方在树林里面藏了一个司马懿，这时你的骑兵和将领都要全力去找到对方的司马懿，斩之。

二，遇到张辽/赵云等将领找你单挑，请一定不要接受，哪怕你形式大优都不行，本人有一次浪的接受了，差点被翻盘，大家引以为戒。

三，遇到对方三个孙策，那你就要意识到对方可能是三孙策带全骑兵，对方会吼白你的所有士兵，随之骑兵掩杀。这时你要尽量让本方主将不被全部吼到，掩护好你的溃兵，回头再战。

还有很多，大家可以自己一边游戏一边总结。

当然如果三许褚战术已经熟练了，可以把其中一个换成关羽，士兵不变。

选择关羽最主要的原因是他的大招，【武圣】每场战斗只能用一次，主动释放3.8万溅射伤害 ，这点是非常恐怖的，因为往往5级火系将领生命值是2.5万，土系2.5万，水系是2万，金系4万，木系是5.4万，可见武圣威力之恐怖。所以，带上一个关羽之后，你的初期斩将的主动性大大提高，可操作性也大大提高。