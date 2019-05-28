全面战争三国画质怎么调整 画质最佳设置方法分享

三国全面战争画质怎么调?游戏中有些玩家想修改下画质，但不知道怎么调，为了大家能够更好的体验游戏，今天91小编给大家带来了画质最佳设置方法分享，希望能够帮助到大家。
画质设置方法指南
“分辨率”，建议调显示器所支持的最大分辨率。
“伽马值”，建议默认40。
“分辨率比例”，建议默认100%。
“亮度”，建议默认60%。
“纹理质量”，就是贴图质量，关乎画质整体表现，建议极高。
“阴影细节”，“树木细节”，“草地细节，对帧数影响极大，但对画质影响微弱，所以都建议中等。
“光滑表面”，金属和水的反射，建议关闭。
“抗锯齿”，物体边缘的锯齿，分辨率低于2K的建议开启，高于2K的建议关闭。
材质过滤，影响纹理，对帧数影响不大。建议8x以上。
部队细节：最重要的选项，决定兵模的成像，决定了是千军万马还是纸片人，建议极高。
地形细节：也是挺重要的选项，调低了地面模糊，建议极高。
建筑细节：建议中等。
部队规模：影响小兵人数，为了战场氛围，建议极高以上。以刀民兵为例，较少是40人，中等是80人，较多是120人，极高是160人，最高是240人。
景深:就是远处模糊特效，对帧数影响大，开不开对画质没啥影响，建议关闭。
后期特效：就是画面色彩风格。演义模式，偏向暖色调，色彩丰富，个人推荐演义色彩风格。
史实模式，则是偏向冷色调，整体色彩萧瑟肃杀。
“环境光屏蔽”，就是加强阴影效果的，建议关闭。
“视频内存无限制”，视硬件配置决定开不开，会提升画质。个人理解是不限制显存的使用上限，以及用内存充当临时显存。
晕光:就是光圈之类的，建议不开
渐隐:鼠标靠近时会隐藏物体，防止穿模，开不开随意。
垂直同步：游戏帧数尽量保持与显示器刷新率帧数一致，影响帧数卡顿，建议关闭。
锐化：毛用没有，还影响帧数卡顿，建议关闭。
其他杂项：
音频→显示字幕，建议开启
视角→移动速度，转动速度。(影响看战斗场面时，鼠标前后、左右、拉近、缩远速度，建议调最大)
界面选项：
“弹道轨迹”，开启时射箭会有显眼的轨迹线，但是夸张。关闭则难看出箭有没射出，但是真实。
“替换兵牌”，切换(简易水墨风)兵牌和(写实兵牌风)用。
最后，战场上按空格键，会有UI菜单设置。
效果截图：
2019年5月lol阿卡丽的神秘商店活动地址，本月的阿卡丽的神秘商店活动快要和大家见面了，一起来看看吧。活动时间：预计5月27日-6月09日活动地址：点击进入活动规则1、每位召唤师拥有一次抽折扣的机会,使用钥匙获得额外一次抽折扣的机会;神秘钥匙说明：神秘钥匙由英雄联盟官方活动发放,暂无其他渠道获得,
全面战争三国是一款大型即时战略游戏，全面战争三国游戏中很多玩家想本将一些势力的历史武将抓到自己旗下，奈何没掌握什么技巧，下面小编给大家带来全面战争三国全武将获取方法介绍，接下来就一起来看看获取方法吧。抓武将经验心得分享传奇将领：CA正规的武将，有着独特的立绘武器技能称号等。准传奇武将：这些武将有的有
隐形守护者是一款谍战剧情冒险游戏，隐形守护者游戏中每个章节都有多个结局，不同选择会开启不同的结局，有些玩家不知道怎么开启第十章的这个结局，接下来就一起来看看吧。无声的信号解锁条件一览此结局触发条件为：连续三次使瓶子机关复原(三次失败)
全面战争三国是一款大型即时战略游戏，全面战争三国与什么势力联军好?下面小编给大家带来全面战争三国联军玩法介绍，一起来看看吧，希望能帮到大家。联军玩法技巧分享1、地图探到刘备。2、建立互不侵犯、建立军事通行、做点买卖、目的是为了最后的建立联军。3、因为刘备的属性相当于永不背叛，再加之这小子的确猛啊，一
在《消逝的光芒》游戏中有着不少的成就，名人凯尔就是其中之一，那么在游戏中名人凯尔成就怎么获得呢？下面就跟着91手游网小编来看看吧！《消逝的光芒》的“名人凯尔”成就是让玩家有一定实力之后才能够解锁的。名人凯尔：努力升级吧;幸存者达到了12级即可解锁这个很有排面的成就了。
双手剑是《雷霆一击(MORDHAU)》中不少玩家都很喜欢的一个武器，那么在游戏中怎么用双手剑单挑呢？不少小伙伴都不知道，这边91手游网小编给大家介绍下吧！《雷霆一击(MORDHAU)》中的双手剑是很多玩家都喜欢玩的，但是双手剑在单挑方面比较弱。双手剑单挑技巧分享双手剑单挑有技巧的，第一下平A，等对手
全面战争三国是一款大型即时战略游戏,全面战争三国金币不足解决办法，相信很多玩家都碰到过这个问题却不知道怎么解决，接下来就一起来看看吧，希望能帮到大家。金币不足原因介绍游戏里一直提示金币不足的主要原因是部队的维护费用，玩家的部队越多所需要的维护费用也就越高，当收入不能提供给足够的支出时系统就会提示玩家
最近很多小伙伴都在问归于沉寂粉碎者怎么打？有没有什么技巧呢?相信不少玩家都不知道吧，那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！《归于沉寂》粉碎者这个怪物的压迫感很强，重击的威力很高，要小心应付。粉碎者打法指南一招种屎一招重击，它就没啥能力了。你只需要升出二级刀，用出你的无敌翻滚加重击，几个回合就捡垃圾
在《往日不再》中有着不少的旅游收集品，切马尔特社区大学绿色一周海报就是其中之一，那么在游戏中切马尔特社区大学绿色一周海报怎么获得呢？下面就跟着91手游网小编来看看吧！切马尔特社区大学绿色一周海报是《往日不再》中的一个旅游收集品，切马尔特社区大学绿色一周海报贴在逃生出口旁边的墙上，来回逛逛就能找到。切
纪元1800是一款即时战略游戏。相信不少小伙伴都不知道在游戏中摩利文的连发迫击炮属性怎么样呢？这边91手游网小编给大家介绍下吧！《纪元1800》中战斗过程，也是有不少的道具带来战斗属性加成，这其中的部分道具，对玩家的战斗有极其重要的作用，是收集的目标之一。摩利文的连发迫击炮适用于军舰以弧形轨迹发射5