全面战争三国画质怎么调整 画质最佳设置方法分享

2019-05-28 16:11:52 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

三国全面战争画质怎么调?游戏中有些玩家想修改下画质，但不知道怎么调，为了大家能够更好的体验游戏，今天91小编给大家带来了画质最佳设置方法分享，希望能够帮助到大家。

画质设置方法指南

“分辨率”，建议调显示器所支持的最大分辨率。

“伽马值”，建议默认40。

“分辨率比例”，建议默认100%。

“亮度”，建议默认60%。

“纹理质量”，就是贴图质量，关乎画质整体表现，建议极高。

“阴影细节”，“树木细节”，“草地细节，对帧数影响极大，但对画质影响微弱，所以都建议中等。

“光滑表面”，金属和水的反射，建议关闭。

“抗锯齿”，物体边缘的锯齿，分辨率低于2K的建议开启，高于2K的建议关闭。

材质过滤，影响纹理，对帧数影响不大。建议8x以上。

部队细节：最重要的选项，决定兵模的成像，决定了是千军万马还是纸片人，建议极高。

地形细节：也是挺重要的选项，调低了地面模糊，建议极高。

建筑细节：建议中等。

部队规模：影响小兵人数，为了战场氛围，建议极高以上。以刀民兵为例，较少是40人，中等是80人，较多是120人，极高是160人，最高是240人。

景深:就是远处模糊特效，对帧数影响大，开不开对画质没啥影响，建议关闭。

后期特效：就是画面色彩风格。演义模式，偏向暖色调，色彩丰富，个人推荐演义色彩风格。

史实模式，则是偏向冷色调，整体色彩萧瑟肃杀。

“环境光屏蔽”，就是加强阴影效果的，建议关闭。

“视频内存无限制”，视硬件配置决定开不开，会提升画质。个人理解是不限制显存的使用上限，以及用内存充当临时显存。

晕光:就是光圈之类的，建议不开

渐隐:鼠标靠近时会隐藏物体，防止穿模，开不开随意。

垂直同步：游戏帧数尽量保持与显示器刷新率帧数一致，影响帧数卡顿，建议关闭。

锐化：毛用没有，还影响帧数卡顿，建议关闭。

其他杂项：

音频→显示字幕，建议开启

视角→移动速度，转动速度。(影响看战斗场面时，鼠标前后、左右、拉近、缩远速度，建议调最大)

界面选项：

“弹道轨迹”，开启时射箭会有显眼的轨迹线，但是夸张。关闭则难看出箭有没射出，但是真实。

“替换兵牌”，切换(简易水墨风)兵牌和(写实兵牌风)用。

最后，战场上按空格键，会有UI菜单设置。

效果截图：