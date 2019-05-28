全面战争三国刘备五虎将怎么入手 五虎将及孙尚香招募方法

2019-05-28 16:09:44 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

全面战争三国孙尚香怎么招募?想必很多朋友都还不是很清楚吧，为了大家能够更好的体验游戏，今天91小编给大家带来了五虎将及孙尚香招募方法，希望能够帮助到大家。

刘备五虎将+孙尚香入手攻略

赵云

剧情入手完全随机，网上传的各种方法都试验了，就是随机前10回合没来可以从新开新档了。

马超

入手最简单也可能是最麻烦的，如果前期人才市场里没有马腾那就恭喜了，可以非常简单的把马超弄过来，点亮马腾势力以后联姻直接过来。

如果前期人才市场里面有马腾那就证明马腾势力被灭，只能在后期慢慢找了在收服。

黄忠

吞并刘表势力黄忠直接入手

开局顺任务到联盟刘表的时候赶快跑到刘表身边保护好刘表，应为很大几率刘表带着黄忠在跟别的势力大战，而且很大概率会输掉，要不黄忠死要不就加入到孙坚那边

吞并刘表，可以多试试，我个人认为主要是看声望和信用度高就容易吞并，实在不行可以等刘表死后(刘表固定年份死)直接吞并刘琦成功率100%。

孙仁

前10回合如果剧情孙坚被乱箭射死那就可以直接等孙仁成年联姻，如果没出乱箭射死剧情那就只能在后期或者刺杀孙坚。关键是孙坚死

还有很小概率孙坚主动找你联姻，概率非常小。