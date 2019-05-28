全面战争三国内政系统怎么玩 内政系统主要玩法介绍

2019-05-28 16:07:09 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

全面战争三国内政系统怎么玩?想必很多朋友都还不是很清楚吧，为了大家能够更好的体验游戏，今天91小编给大家带来了内政系统主要玩法介绍，希望能够帮助到大家。

内政玩法实用技巧分享

内政在这个系列里，算是比较花心思的，所以很多人都会觉得比较难，其实只要找对思路，还是比较容易掌握的。

1、每个区域的领地分类：每个区域肯定会有一个城镇，大家可以理解为行政中心，随着等级提高，可以增加城镇内的建设模块。

每个区域有1-3个不同的特色村镇，里面有不同的特产区域或港口等，这是决定该区域走何种发展路线的关键因素。

2、例如：会稽区域：城镇1个+畜牧场+稻田 定位：农业特色区域。

建设思路：城镇直接围绕农业特色建筑建设(+农业收入% +粮食产值% )如果不需要粮食供给的话，可以建设售卖粮食增加收入的建筑。

广陵区域：城镇1个+商港+稻田 定位：商业贸易区域。

建设思路：城镇直接围绕贸易建筑建设。

建业区域：城镇1个+铜业+盐业 定位：工业特色区域。

建设思路：城镇直接围绕工业特色建筑建设(+工业收入 +工业产值%)。

3、城镇建设：确保4级有城墙，集中一个区域增加城镇等级(因为很耗费粮食，如果没有良好的大后方，不要急于升级城镇)。

4、公共秩序：这个系列公共秩序比较好控制，只要不是粮食短缺，很少会有大幅降低公共秩序的事情发生。

5、流动资金：流动资金非常重要，征兵、升级、建设、升官都需要，所以获得流动资金的方法就尤为重要。

目前我选择的方法有三种：洗劫城镇+以战养战+售卖低级道具。

6、固定收入：个人认为多多益善、如果在你有稳定提高流动资金收入来源的情况下，固定收入可以控制在800-1000元的范围，比较合理又可以有一定风控。