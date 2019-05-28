三国全面战争怎么快速招募吕布？三回合招吕布方法是什么？

2019-05-28 16:02:32 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

三国全面战争吕布是能够一骑当千的武将，要如何招募到麾下呢，91单机小编给大家带来三国全面战争吕布招募技巧。

最快稳定招募吕布方法

使用这种方法理论上也可以招募云妹等其他名将，话不多说，上硬货。

以刘表为例，开局3回合人才市场招个年龄合适的女将，然后认为义子。

然后外交联姻董卓(选第一个联姻的两人归你，第二个归对方。别选错了)，吾有一女，妙龄之年，正可配吕将军也!

吕布后背一凉，却不知自已经被安排的明明白白。

然后随便给点破烂，就换来了三国第一猛将!

以上就是最快稳定招募吕布方法了