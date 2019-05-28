端午节2019放假安排 端午节火车票什么时候开始

2019-05-28 15:58:20 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

根据国务院办公厅通知精神，2019年端午节放假安排。今年端午节的假期为6月7日至6月9日，共3天。按照全国铁路网络和电话订票预售期为30天的规定，5月9日起，端午节假期火车票已陆续开售。

据了解，端午假期不在国家规定的高速免费通行范围，私家车走高速需交费。因此，铁路部门分析，受高速不免费的影响，端午小长假铁路客流将更加集中。

由于今年端午节小长假集中在高考期间，届时铁路运输会出现学生流、探亲流、旅游流高度叠加的状况，铁路部门预计中短途热点城市的车票仍将一票难求。既然去外面旅游会拥挤，那不如不出去了吧，待在家里就好，不过这会有种世界上就剩下自己的感觉，没关系，只要到了饭点之后，走到饭馆吃饭，回到人群中去就可以了。忘记自身的处境，会好很多。你会选择休9天还是选择在家加班三天呢?