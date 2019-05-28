全面战争三国郑姜怎么玩 郑姜称帝攻略一览

2019-05-28 15:57:58 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

全面战争三国郑姜怎么玩?很多玩家觉得郑姜开局太难，不知道该怎么玩下去。今天91小编给大家带来了郑姜称帝攻略一览，希望能够帮助到大家。

郑姜称帝攻略

开局很简单，敲掉荀彧敲掉太原城、太原铁匠铺，接下来在铁匠铺休整一下。

再来(五回合)你会发现董家带兵来到了你家下侧：

这个时候下去揍他，要打赢而且至少把对面武将杀掉一个。

注意：这战非常难打，操作不够好的玩家最好在回合之间多招几队(城镇升级可以先放着)。

下一回合董卓会亲自补上被杀将领的位子，然后自己会来打我们，这战也超级难打...

虽然人数看起来少，但是郑姜派系完全没反骑兵的能力而且对方武将满血..(建议还是初期招个两队枪兵吧)。

打完后董胖抓到了就斩了吧，他的武器(项羽刀)还挺不错的，拿来给副将，我们现在缺乏一切可用战力。

由于连打数战，这时该回家补员了，招几队兵(推荐枪+两队骑兵)休养个两三回合，10回合时往下出兵河东，11回合开始围城，围两回合挖地洞后强攻占领。

再来休养一下到15回合，就要往我们最重要的目标长安前进了，开强行军冲过去，小皇帝我们来了～