三国全面战争刷城养猪流怎么玩？打法技巧是什么？

2019-05-28 15:57:39 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

三国全面战争刷城养猪流是玩家发掘的发育技巧，要怎么用呢，91单机小编给大家带来《三国全面战争》刷城养猪流程分享，感兴趣的玩家不要错过。

刷城养猪流程分享

具体如图，我们站在同安旁边，跟图上差不多的位置就行，大家可以看到因为是在我方边界内侧，是可以补充兵力和恢复将领生命值的，那个兵力补充的绿色加号是亮着的!

大家可以看到我们在这个位置是完全可以攻击到同安城的，不需要移动，并且我们可以点击同安守军，发现是水将+2个木将，然而从旗子上可以看到对方的领袖是一个金系将，显然不是这三个人中的任何一个，所以这一轮没有领袖，所以金装是没有的了，但是这张图的重点在于大家可以看到旁边的那个友方部队，他是在支援范围内的，而且他也处在我方地界，是可以恢复兵力和血量的，也就是说他可以蹭经验!我们可以同时刷两支甚至更多部队的经验!

虽然没有派系领袖，但是我们尊重一下查看一下他们身上的装备，居然有一个木将身上携带有一件金装散件!运气真的好!而且这也意味着这件金色护甲不是这个国家最好的，领袖身上还是有一件金装护甲的

话不多说直接进攻!大家可以看到旁边的友军是有绿色箭头指向的!也就是说他是可以援助我们的!

细心的小伙伴们可以看到我的水将第一个格子的兵种是霹雳车，也顺便给看帖子的萌新朋友们解释一下带了投石车是可以直接攻城的哦!不需要等冲车的建造或者地道的挖掘完成!因为有援军加持，另外同安在我们周而复始的劫掠后只能是个小县城

对方的军队又是新部署的，兵力不足，所以我们的结果自然是酣畅大胜

自动战斗就可以了，节约时间!

结果当然是大胜!于是我们选择洗劫并撤退，因为洗劫了敌方，所以敌方的人口不可能涨上去，所以补兵速度也是其慢无比，所以不用担心后续我们打不过的问题，我截取了撤退后那一小段时间的图，大家可以惊喜的发现这个撤退动作刚好把我们送回到了原位置，我们在己方边界内，可以完美利用当前回合补充兵力和恢复将领血量，不像是攻击其他城池在敌方界限内无法补充兵力!我们不需要自己移动!

以上就是具体的刷城养猪流程了