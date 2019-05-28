剑网3指尖江湖新手怎么玩 新手入门注意事项一览

2019-05-28 15:55:47 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

剑网3指尖江湖是即将开服的一款剑侠情缘系列手游，那么对于新手玩家来说，游戏该怎么玩，怎么开局，今天91小编给大家带来了新手入门注意事项一览，希望能够帮助到大家。

一，角色

现版本只有五大门派(没有职业)

分别为：纯阳 万花 七秀 少林 天策

开局首选为五大门派弟子

除了门派弟子外还有其他角色可以收集，养成

纯阳弟子：远程输出 自带沉默

万花，七秀：可远程输出 可辅助回血 副本必备奶妈

少林弟子:近战输出 前排 拉怪

天策弟子:近战输出 控制

弟子秘籍升级直接获得，15级送李复，30级送秋叶青

开局稻香村主线，然后门派主线，两个小时肝完(比较快)

战斗力差不多2万多，强化精炼可以到3万，接下来打6小(日常六个副本)摸完箱子差不多有3万多 (副本任务别忘了接)

然后去白帝开荒 注意金币数量(氪金大佬随意) 门派主线过完差不多有20万 支线做完有30万 可以抢牌子

副本过完 做其他门派任务 第一天结束差不多有4万战力

注意攒钱 规划合理消费

饱食度不够可以用秋叶青做菜 刷角色好感度最好的是十全大补汤，但是价格比较高

二，剑网3名词解释

6小：日常副本，按顺序为：稻香村/九隐峰/灵霄峡/七秀内坊/北邙山/绝情谷 记得按顺序打 千万别跳车

10连：日常悬赏，一共10个，别随便退组跳车

白帝：进阶副本，每周一 周五刷新CD，JJC套装产出

心魔：进阶副本，极品散件产出副本，需要门票心魔残页(悬赏掉落)

破劲：例如 XX副本来拳脚 短兵 长兵 气劲 。 副本BOSS破招阶段需求 可以从角色技能那里看到自己破招类型 。

三，白帝城疑云副本攻略

白帝城疑云 又称白帝城上 推荐战力4W+ 8人本

开荒推荐阵容：2个裴元(驱使)1个纯阳(气劲)2个李复(拳脚)

1个奶花(奇兵) 1个天策(长兵) 1个七秀(短兵)

提示：李复PVE1211(不要连BOSS上天)破不了招就留触发技破

白帝城老一 董千

破招：拳脚 短兵 长兵

这个BOSS没什么技巧 脚底会不时刷新光圈 注意躲避就好 破招能破掉必须破掉 死了裴元可以拉

白帝城老二宇文画 (新手必卡)

破招：气劲 短兵 拳脚

科普：第一个进去的人会拉BOSS的仇恨 如果不死或者带有嘲讽技能的人拉住 仇恨是不会转移的

技巧： 天策第一个进去 拉着小男孩绕地图边缘跑图 等拉稳之后其他人再进(这样天策就拉着两个BOSS的仇恨 小女孩打不到仇恨目标就不会放AOE扇子

小女孩一进去看到你们欣喜若狂就会漂浮起来 这个技能有闪避就闪避 只有盾的就按一下盾 快速跳出来 不要傻乎乎的吃伤害 第二个技能龙卷风 闪避就能躲 第三个技能会随机在两个人物脚下释放小

漩涡 第一个漩涡会有明显的红圈标志 另一个只会显示一下 (这个技能拉到边缘就好 伤害很高 不要误伤队友)这个技能放完BOSS就要放大招了

会在破招期间持续回血 破不了招 小男孩速度会加快 天策就会吃不消 所以这个BOSS能破招就能过

注意：闪避技能不要拉到小男孩的仇恨 最好有个指挥 天策拉小男孩过来 其他人就离远点 小男孩的机制是谁离得近 就撞谁

白帝城老三 宇文敌(雷电法王)

破招：长兵 短兵 气劲

宇文敌进场15秒以后一段时间会随机点名出现雷电光柱 拿不准时间的小伙伴可以在15秒过后就开始围着地图跑 破招的时候会撞人

双跳+平A可以躲掉狮王雄威!

同时破招完以后的15秒后又会刷新一轮技能 双裴元不死包过

白帝城老四 章鱼怪

破招：奇兵 气劲 长兵 拳脚

大章鱼分为两阶段 大章鱼点名放毒脚底会有红圈 拉到左上角没人的位置就行

第一阶段 大章鱼起手就会来个全屏带下一群小怪(双跳+平A躲避)

拍下来的小怪天策推到BOSS面前一起群殴 等BOSS破招的时候一共会拍三下半屏幕 能破招就破 破不了就站在中间来回走 躲避

第二阶段打法跟第一阶段大致相同 但是一定要破招 不然后面触手拍的速度会越来越快。