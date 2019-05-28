全面战争三国孙仁招募技巧是什么 孙尚香获取方法分享

2019-05-28 15:55:09 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多小伙伴都知道孙仁就是孙权的妹妹、刘备的老婆孙尚香，很多小伙伴都不清楚在全面战争三国游戏中要怎么招募孙仁?下面我们就为大家带来全面战争三国孙仁招募技巧的介绍，一起来看看吧!

孙仁获得攻略

前10回合如果剧情孙坚被乱箭射死那就可以直接等孙仁成年联姻，如果没出乱箭射死剧情那就只能在后期或者刺杀孙坚。关键是孙坚死

还有很小概率孙坚主动找你联姻，概率非常小。

以上就是孙仁如何才能招募到的方法介绍。