OPPOk3和VIVOz3怎么选择 OPPOk3和VIVOz3配置性能对比介绍

2019-05-28 15:53:19 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多网友都知道oppok3是oppo手机k系列的新机，而vivoz3则是vivo手机在去年11月份上市的，两者对比性很大，很多网友都不知道OPPOk3和VIVOz3哪个好?怎么选择？下面小编为您带来OPPOk3和VIVOz3对比介绍，一起来看看吧。

OPPOk3和VIVOz3哪个好?

从设计方面来看，oppok3采用的是升降式前置镜头设计，因此机身正面并没有其他开孔，而vivoz3则是采用的水滴全面屏设计，在具体尺寸方面，oppok3的屏幕尺寸为6.5英寸，而vivoz3的屏幕大小为6.3英寸，相对要小一些。

从机身背部来看，oppok3和vivoz3一样，后置摄像头都只有两颗，不过oppok3的后置镜头是与机身持平的，并没有凸起，而vivoz3的后置镜头是凸起的。不仅如此，oppok3由于采用的是屏幕指纹解锁技术，因此是没有后置指纹识别模块的，而vivoz3则是有后置指纹识别模块的。

从自拍方面来看，oppok3不出意外的，采用的是一颗2500万像素的前置镜头，而vivoz3则是采用了一颗双核1200万像素的前置镜头，从像素方面来看，oppok3和vivoz3的前置镜头参数相差并不大。

从后置拍照方面来看，oppok3的参数还没有曝光，有网友曝光oppok3采用的是2400万+200万像素的后置双摄设计，而vivoz3则是采用的1600万像素+200万像素的双摄设计，这样的话，oppok3在后置拍照方面的优势会更明显，不过还是要等发布会后才能确定。

从处理器方面来看，oppok3采用的是骁龙710处理器，对于这一点是已经确定了的，而vivoz3则是采用的骁龙675处理器，而骁龙710处理器则是骁龙675处理器的升级版，因此性能方面，骁龙710处理器实力更强一些。