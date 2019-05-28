全面战争三国怎么提升人口？城池人口不足怎么办？

2019-05-28 15:53:08 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

全面战争三国城池的发展离不开人口，要怎么提升呢，91单机小编给大家带来全面战争三国提升人口数量方法，希望能够对你有所帮助。

提升人口数量方法：

人口指的是生活在所属势力城镇与周边村庄(资源型城镇)的人。用鼠标选中战役地图中的特定城镇可以查看当前城镇的人口数，并且从左下角处可以查看详细信息;或者从右下角小地图的【郡国】列表处也可以查看当前所有城镇的人口数量。

郡国人口为你提供了税收收入，在本作中称为【农业收入】，人口越多，其产生的税收就越多。同时郡国中的人口也为该郡内的军队提供了强大的补给。如果人口充足，则农业产值和军队补给都会解锁加成从而大幅提升。

人口会随着时间的推移而自然增长，如果想促进人口增长的话可以通过在该郡国内建设相应建筑。升级【郡国治所】能够增加人口容量，部分【农业建筑序列】能够促进人口增长。

太守的特性也能够促进人口增长，同时某些改革、角色技能和其他来源也会对人口增长有一定的帮助。

当然人口也有可能减少，粮食储备量低、高税收、公共秩序下降都能够导致人口数量减少。

同时长期存在大量的驻军也有可能会导致百姓离开该郡国，无论是友军还是敌军。

想要保持人口稳定增长、稳定提供补给和农业产值加成的话，就要保持人口增长与粮食收入处于平衡，同时维持公共秩序，以及尽可能保持有适量驻军以稳定民心。