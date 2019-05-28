OPPOK3拍照怎么样 OPPO K3拍照效果使用评测

2019-05-28 15:53:03 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

OPPOK3手机已经正式发布了，很多用户都在问OPPOK3拍照怎么样？小编为大家带来了OPPO K3拍照效果使用评测，一起来看看吧。

OPPOK3拍照像素怎么样

OPPO K3拍照规格并不是很高，那么实际拍照效果如何呢?下面我们就来看一看OPPO K3的实际拍摄水平，如下图所示：

从上面样张能看到，白天光线相对充足的情况下，OPPO K3不仅可以做到精准曝光，最大程度还原细节。建筑反光、室内阴影、明暗对比都能处理得比较到位。

在夜间拍照环境下，OPPOK3的表现超越了千元级的平均水准。它首先能够确保足够的画面亮度，让拍照主体的表现十分清晰，照片所展现出的亮度，要比实际的环境亮很多。

在自拍场景，OPPO K3能够精确还小姐姐的形貌与表情特征，对于景深的把控也非常到位。由于AI优化的缘故，微小的瑕疵均可在直出环节得以祛除。在适度美颜优化后，妹子们一般就可以收获最理想的拍摄效果。