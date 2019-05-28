剑网3指尖江湖特惠礼包怎么买 指尖江湖特惠礼购买渠道分享

2019-05-28 15:51:36 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

剑网3指尖江湖特惠礼包怎么买？很多小伙伴都找不到相对应的渠道来买，今天91小编给大家带来了指尖江湖特惠礼购买渠道分享，希望能够帮助到大家。

购买了特惠礼之后，并不会直接赠送给你相应的东西，而是会送给你一个黄金宝箱，玩家需要把这个宝箱给打开，然后才可以得到相应的道具。



由于多了这么一个步骤，让很多玩家都以为买了东西没有到账，所以说大家仔细检查一下背包即可。

如果你确实购买了，但是没有发现到账，首先可以等待一段时间，看是否有延迟，如果还没有到的话，建议联系客服，这个可能是被系统吞。不过这样的现象很少发生，一般都是送给你宝箱了，只是你没有仔细看到而已。

上述就是特惠礼的购买途径，希望能帮助到大家。