全面战争三国攻城战怎么打箭塔？龟甲阵使用技巧是什么？

全面战争三国攻城战中箭塔会造成极大的伤害，怎么应对呢，91单机小编给大家带来全面战争三国攻城战箭塔打法与龟甲阵使用心得，希望能够对你有所帮助。
攻城战箭塔打法与龟甲阵使用心得：
村庄箭塔可以用火箭点燃，比较好对付。值得注意的是，鼠标放箭塔上可以看到两个百分比，“破坏”和“火焰伤害”。火焰伤害再积累到100%时，会以每秒3%的速度积累“破坏”，破坏到100%时，箭塔倒塌。
所以如果你用投石车的火焰弹磨箭塔，在火焰伤害积累满之后就不用再射击了，因为箭塔会逐渐燃烧至倒塌为止，射击只是浪费弹药。
另外，城门的塔楼只能用投石机对付。火箭不能伤害塔楼。
防御箭塔
箭塔伤害高射速快射程远射界还大，不过目前为止，有一样东西可以完美对付箭塔，那就是“龟甲阵”。
龟甲阵的效果是提高冲锋抗性，以及“+100%远程格挡”，对，你没看错，是100%。也就是说，开启龟甲阵的步兵，不会受到任何箭矢伤害，不会死人不会掉血。
队伍里有高级军师时，中高级的持矛步兵可以开启龟甲阵，有特定的随从(还是物品来着)允许部曲开启龟甲阵，代替军师的作用。
前中期最容易获得的可开启龟甲阵的步兵，应该是农业线解锁的“持矛勇士”了，属于木系中装持矛步兵。
箭塔优先攻击更近的单位，所以，你可以让一队矛兵开启龟甲阵，靠近箭塔。然后弓箭手在后面射击箭塔，避免弓箭手伤亡。如果没有火箭，对付不了箭塔，那就牺牲两队矛兵，让他们一直吸引火力，换取其他部队免受箭塔攻击。
最后，依靠龟甲阵目前bug般的效果，你可以用它在攻城战时消耗守军弓箭手的箭矢。让几队矛兵开启龟甲阵，靠近城墙，站着不动，城内的弓手就会射击矛兵，然而无法造成任何伤害。我试过，是真的“不会受到任何射击伤害”(投石车除外)。
你只要愿意多花点时间，就能用矛兵无伤消耗掉守军至少半数弓箭手的弹药(因为有部分弓箭手会在城中心而不是城墙后)。敌军大部分弓箭手没有弹药，意味着你的弓箭手可以省去大量弹药反弓箭手，把这些弹药花在近战步兵身上。
所以，理想的攻城搭配是2~4队投石机，2~4队弓箭手(合计6队自己分配)，4队中装以上的矛兵，确保有火箭和龟甲阵的情况下，先用投石车攻击城门的塔楼，用弓箭手+龟甲矛兵拆箭塔。
两组弓箭手一轮火箭就能点燃一座箭塔，所以不要浪费弹药，射一轮换下一个。拆完箭塔和塔楼，继续用矛兵消耗守军弓箭手弹药，最后用你的弓箭手尽情射击守城步兵，射光为止这样的话，等你的步兵开始攻城时，守军已经废了一半啦
总结
中装以上的矛兵，在高级军师(具体几级不知道，但4级可以)或者特定道具的辅助下，可以开启龟甲阵。
龟甲阵下免疫远程伤害，但不能奔跑。可以用龟甲阵吸引箭塔火力，或者配和弓箭手无伤拆箭塔。
最后，用龟甲阵无伤消耗城墙后面的守军弹药。
因为龟甲阵的存在，消耗守军弹药，拆塔楼和箭塔，你都可以无伤完成。
而在完成之后，你就可以用你的弓箭手尽情射击城内步兵，在步兵接战之前就削弱守军大量战力，从而降低攻城损失。毕竟，这游戏弹药不要钱
不过龟甲阵属实强的过分，ai又蠢得很，对着龟甲阵疯狂无效输出，浪费弹药。
CA迟早会修复这个问题，要么削弱龟甲阵，要么降低ai射击龟甲阵的欲望，总之趁着现在赶紧用吧。我刚才一把，不到两千人攻三千多守军的城，自动预测略处下风，手动酣畅大胜，真是轻松。以后有攻城就打攻城，比野战舒服多了。
2019年5月lol阿卡丽的神秘商店活动地址，本月的阿卡丽的神秘商店活动快要和大家见面了，一起来看看吧。活动时间：预计5月27日-6月09日活动地址：点击进入活动规则1、每位召唤师拥有一次抽折扣的机会,使用钥匙获得额外一次抽折扣的机会;神秘钥匙说明：神秘钥匙由英雄联盟官方活动发放,暂无其他渠道获得,
全面战争三国是一款大型即时战略游戏，全面战争三国游戏中很多玩家想本将一些势力的历史武将抓到自己旗下，奈何没掌握什么技巧，下面小编给大家带来全面战争三国全武将获取方法介绍，接下来就一起来看看获取方法吧。抓武将经验心得分享传奇将领：CA正规的武将，有着独特的立绘武器技能称号等。准传奇武将：这些武将有的有
隐形守护者是一款谍战剧情冒险游戏，隐形守护者游戏中每个章节都有多个结局，不同选择会开启不同的结局，有些玩家不知道怎么开启第十章的这个结局，接下来就一起来看看吧。无声的信号解锁条件一览此结局触发条件为：连续三次使瓶子机关复原(三次失败)
全面战争三国是一款大型即时战略游戏，全面战争三国与什么势力联军好?下面小编给大家带来全面战争三国联军玩法介绍，一起来看看吧，希望能帮到大家。联军玩法技巧分享1、地图探到刘备。2、建立互不侵犯、建立军事通行、做点买卖、目的是为了最后的建立联军。3、因为刘备的属性相当于永不背叛，再加之这小子的确猛啊，一
在《消逝的光芒》游戏中有着不少的成就，名人凯尔就是其中之一，那么在游戏中名人凯尔成就怎么获得呢？下面就跟着91手游网小编来看看吧！《消逝的光芒》的“名人凯尔”成就是让玩家有一定实力之后才能够解锁的。名人凯尔：努力升级吧;幸存者达到了12级即可解锁这个很有排面的成就了。
双手剑是《雷霆一击(MORDHAU)》中不少玩家都很喜欢的一个武器，那么在游戏中怎么用双手剑单挑呢？不少小伙伴都不知道，这边91手游网小编给大家介绍下吧！《雷霆一击(MORDHAU)》中的双手剑是很多玩家都喜欢玩的，但是双手剑在单挑方面比较弱。双手剑单挑技巧分享双手剑单挑有技巧的，第一下平A，等对手
全面战争三国是一款大型即时战略游戏,全面战争三国金币不足解决办法，相信很多玩家都碰到过这个问题却不知道怎么解决，接下来就一起来看看吧，希望能帮到大家。金币不足原因介绍游戏里一直提示金币不足的主要原因是部队的维护费用，玩家的部队越多所需要的维护费用也就越高，当收入不能提供给足够的支出时系统就会提示玩家
最近很多小伙伴都在问归于沉寂粉碎者怎么打？有没有什么技巧呢?相信不少玩家都不知道吧，那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！《归于沉寂》粉碎者这个怪物的压迫感很强，重击的威力很高，要小心应付。粉碎者打法指南一招种屎一招重击，它就没啥能力了。你只需要升出二级刀，用出你的无敌翻滚加重击，几个回合就捡垃圾
在《往日不再》中有着不少的旅游收集品，切马尔特社区大学绿色一周海报就是其中之一，那么在游戏中切马尔特社区大学绿色一周海报怎么获得呢？下面就跟着91手游网小编来看看吧！切马尔特社区大学绿色一周海报是《往日不再》中的一个旅游收集品，切马尔特社区大学绿色一周海报贴在逃生出口旁边的墙上，来回逛逛就能找到。切
纪元1800是一款即时战略游戏。相信不少小伙伴都不知道在游戏中摩利文的连发迫击炮属性怎么样呢？这边91手游网小编给大家介绍下吧！《纪元1800》中战斗过程，也是有不少的道具带来战斗属性加成，这其中的部分道具，对玩家的战斗有极其重要的作用，是收集的目标之一。摩利文的连发迫击炮适用于军舰以弧形轨迹发射5