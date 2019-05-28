全面战争三国攻城战怎么打箭塔？龟甲阵使用技巧是什么？

2019-05-28 15:50:34 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

全面战争三国攻城战中箭塔会造成极大的伤害，怎么应对呢，91单机小编给大家带来全面战争三国攻城战箭塔打法与龟甲阵使用心得，希望能够对你有所帮助。

攻城战箭塔打法与龟甲阵使用心得：

村庄战斗

村庄箭塔可以用火箭点燃，比较好对付。值得注意的是，鼠标放箭塔上可以看到两个百分比，“破坏”和“火焰伤害”。火焰伤害再积累到100%时，会以每秒3%的速度积累“破坏”，破坏到100%时，箭塔倒塌。

所以如果你用投石车的火焰弹磨箭塔，在火焰伤害积累满之后就不用再射击了，因为箭塔会逐渐燃烧至倒塌为止，射击只是浪费弹药。

另外，城门的塔楼只能用投石机对付。火箭不能伤害塔楼。

防御箭塔

箭塔伤害高射速快射程远射界还大，不过目前为止，有一样东西可以完美对付箭塔，那就是“龟甲阵”。

龟甲阵的效果是提高冲锋抗性，以及“+100%远程格挡”，对，你没看错，是100%。也就是说，开启龟甲阵的步兵，不会受到任何箭矢伤害，不会死人不会掉血。

队伍里有高级军师时，中高级的持矛步兵可以开启龟甲阵，有特定的随从(还是物品来着)允许部曲开启龟甲阵，代替军师的作用。

前中期最容易获得的可开启龟甲阵的步兵，应该是农业线解锁的“持矛勇士”了，属于木系中装持矛步兵。

箭塔优先攻击更近的单位，所以，你可以让一队矛兵开启龟甲阵，靠近箭塔。然后弓箭手在后面射击箭塔，避免弓箭手伤亡。如果没有火箭，对付不了箭塔，那就牺牲两队矛兵，让他们一直吸引火力，换取其他部队免受箭塔攻击。

最后，依靠龟甲阵目前bug般的效果，你可以用它在攻城战时消耗守军弓箭手的箭矢。让几队矛兵开启龟甲阵，靠近城墙，站着不动，城内的弓手就会射击矛兵，然而无法造成任何伤害。我试过，是真的“不会受到任何射击伤害”(投石车除外)。

你只要愿意多花点时间，就能用矛兵无伤消耗掉守军至少半数弓箭手的弹药(因为有部分弓箭手会在城中心而不是城墙后)。敌军大部分弓箭手没有弹药，意味着你的弓箭手可以省去大量弹药反弓箭手，把这些弹药花在近战步兵身上。

所以，理想的攻城搭配是2~4队投石机，2~4队弓箭手(合计6队自己分配)，4队中装以上的矛兵，确保有火箭和龟甲阵的情况下，先用投石车攻击城门的塔楼，用弓箭手+龟甲矛兵拆箭塔。

两组弓箭手一轮火箭就能点燃一座箭塔，所以不要浪费弹药，射一轮换下一个。拆完箭塔和塔楼，继续用矛兵消耗守军弓箭手弹药，最后用你的弓箭手尽情射击守城步兵，射光为止这样的话，等你的步兵开始攻城时，守军已经废了一半啦

总结

中装以上的矛兵，在高级军师(具体几级不知道，但4级可以)或者特定道具的辅助下，可以开启龟甲阵。

龟甲阵下免疫远程伤害，但不能奔跑。可以用龟甲阵吸引箭塔火力，或者配和弓箭手无伤拆箭塔。

最后，用龟甲阵无伤消耗城墙后面的守军弹药。

因为龟甲阵的存在，消耗守军弹药，拆塔楼和箭塔，你都可以无伤完成。

而在完成之后，你就可以用你的弓箭手尽情射击城内步兵，在步兵接战之前就削弱守军大量战力，从而降低攻城损失。毕竟，这游戏弹药不要钱

不过龟甲阵属实强的过分，ai又蠢得很，对着龟甲阵疯狂无效输出，浪费弹药。

CA迟早会修复这个问题，要么削弱龟甲阵，要么降低ai射击龟甲阵的欲望，总之趁着现在赶紧用吧。我刚才一把，不到两千人攻三千多守军的城，自动预测略处下风，手动酣畅大胜，真是轻松。以后有攻城就打攻城，比野战舒服多了。