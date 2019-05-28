DNF11周年庆职业平衡狂战士技能什么样 职业平衡狂战士技能属性分享

在dnf游戏中11周年庆职业平衡狂战士技能到底怎么样很多小伙伴都不太清楚，不少玩家对此都非常好奇，小编今天就给大家带来了关于这个平衡狂战士的相关技能介绍，一起来看看吧!
DNF11周年庆职业平衡狂战士技能怎么样
西海岸更新了国服正式服在6.18即将更新的职业平衡大版本!
以下是狂战士技能的一些改动，包括突刺改版都已更新在内
鬼剑士(男)
* 强化-连突刺
- 变更精通等级. (1—5)
- 变更上限等级. (3—7)
- TP 消费量变更. (3—1)
- 变更效果.
ㄴ 多段攻击次数+2,攻击力-10% 每级攻击力+8%
狂战士
* 连突刺
- 激活血之狂暴后适用的独立攻击力倍率- 33.3%.
* 崩山击
- 最低多段攻击次数增加. (2—3)
* 十字斩
- 攻击力+10%.
* 致命血陨
- 只有被血十字命中的敌人会被击倒了.
* 血之狂暴-
- 增加部分技能的 技能攻击力 效果删除.
- 新增 包含 基础攻击 和 崩山击, 十字斩 在内的狂战士 转职后 技能攻击力 增加 效果.
ㄴ 技能攻击力成长值每级 1%, 20 级基准 20% 增加
- 部分技能的 冷却时间 减少效果改为 %减少, 减少量全等级 20%固定.
ㄴ 对象技能
ㄴ 十字斩
ㄴ 嗜魂之手
ㄴ 怒气爆发
* 暴走
- 血气之刃, 嗜魂封魔斩, 崩山裂地斩 冷却时间 减少率 减少. (25% → 20%)
*怒气爆发
- SP消費量减少。(40→30)
- 不再消耗无色。
* 嗜血
- 增加部分技能的 技能攻击力 效果删除
- 新增 包含 基础攻击 和 崩山击, 十字斩 在内的狂战士 转职后 技能攻击力 增加 效果.
ㄴ 技能攻击力成长值每级 1%, 10 级基准 20% 增加.
* 由于buff/被动技能的 技能攻击力 增加效果的变更,对以下技能的 攻击力 进行调整.
- 基础攻击
- 冲刺攻击
- 崩山击
- 十字斩
- 嗜魂之手
- 怒气爆发
- 暴怒狂斩
- 嗜魂封魔斩
- 血气之刃
- 崩山裂地斩
- 魔狱血刹
- 鲜血暴掠
- 血气爆发
- 浴血之怒
- 血魔 · 弑天
* 血气之刃"
* 崩山裂地斩
- 追加方向键操作的说明文.
* 鲜血暴掠%
- 血气爆炸的X轴攻击范围 增加.
*血气爆发
- 前置技能变更。(怒气爆发Lv5→怒气爆发Lv1)
* 汲血之力"
- 技能攻击力 增加 的功能变更
- 全技能 攻击力 增加 → 基础攻击 和 崩山击, 十字斩等 狂战士 转职后 技能攻击力 增加
* 魔煞血陨
- 删除技能
* 致命血陨(新技能)
- 80级新主动
* 异界套装
- 无限猛袭
ㄴ 6件套效果删除 : 血之狂暴 嗜魂之手, 怒气爆发, 十字斩 攻击力 增加率 50% 增加
ㄴ 6件套效果增加 : 崩山击 攻击力 15% 增加.
- 终极鲁莽
ㄴ 3件套效果删除 : 血之狂暴 怒气爆发 攻击力 增加率 10% 追加 增加
ㄴ 3件套效果增加 : 血之狂暴 攻击力 10% 增加
以上就是本次改版的内容了
可能有些人不太懂什么叫对以下技能的攻击力进行调整
其实意思就是你的两个BUFF都已经对全技能增加伤害了，需要调整一下原来的技能数据达到一个平均值
然后就是此次比较核心的地方了
一个是血之狂暴一个是嗜血
改版前：27级血之狂暴 15级嗜血
改版后：27级血之狂暴 15级嗜血
可以很明显的看到改版前的血之狂暴只增加部分技能的攻击力
而改版后的血之狂暴增会增加基本攻击力和转职后所有技能的攻击力
然后又把冷却时间的减少从秒数变成了百分比减少。(从此没有怒气战士)
然后嗜血改版之前也只是增加部分技能的攻击力改版后则和血之狂暴相同
至于在伤害的增加方面，由于更新过于突然，我没有留下改版前的技能数据
这里只能给大家一个大概的数值
站街面板：
改版前的15秒打桩伤害，双血剑四崩山击大概是370亿多一点的伤害
我改版前一个血剑大概16亿左右，因此算作我改版前15秒伤害为355亿
改版后的15秒打桩，由于暴走的减少冷却从25%变成了20% 所以只能用出一个血剑了
由上面数据可以得出 我的15秒打桩提升为21.4%
大概只是一个模糊的情况，不过可以确定很接近
然后此次改版主要是针对20秒的输出情况，可以说是大大提升了20秒的输出
可以看到，改版后我的20秒打桩已经接近490亿了
我这中间没有换任何装备(我不知道魔战肩能加多少)
如果中间的空斩全部换成平砍的话 会少20亿的伤害
目前能给大家的数据就只有上面的这些了，更加具体的只能等下次
我留下改版前数据的时候再做补充了。
以上就是小编为大家带来的关于DNF11周年庆职业平衡狂战士技能介绍啦!
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