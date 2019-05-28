LOL铁男重做了什么技能 铁男主要改动内容介绍

2019-05-28 15:50:02 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

英雄联盟“铁男”莫德凯撒的重做计划已经酝酿有一段时间了，而今日我们终于能够看到重做完后这名英雄大致的样子了。今天91小编给大家带来了铁男主要改动内容介绍，希望能够帮助到大家。

被动技能——暗潮迭起：

莫德凯撒的基本攻击造成额外魔法伤害，在用法术或攻击对英雄攻击三次后，暗潮迭起会对附近敌人造成伤害并在莫德凯撒脱离战斗前给与移速加成。

Q——毁灭：莫德凯撒猛击狼牙棒，造成aoe伤害或者对单体造成额外伤害。

W——不可摧毁：生成吸收25%受到的伤害的护盾并对四周造成伤害，再次释放消耗护盾50%回复血量。

E——死亡之爪：被动：莫德凯撒获得25%法术穿透。主动：一只致命的爪子将敌人拖向他造成伤害。

R——死之国度：莫德凯撒选定一名敌方英雄进入死之国度，开始持续7S的1v1单挑，并百分比偷取对方属性。如果他成功杀死了对方目标，莫德凯撒将保持部分对方属性知道对面重生。

官方也在重做组幕后视频中着重提到，如何赋予莫德凯撒一个有特色的酷炫大招是他们的首要目标，而现在定下的这个“死之国度”让他们十分满意，传达出了敌人永远逃不出莫德凯撒的追杀之意。具体的技能演示也可能参加下方视频：