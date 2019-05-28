全面战争三国建筑五行属性是什么？反腐败技巧有哪些？

2019-05-28 15:49:13 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

全面战争三国是近期大火的策略游戏，运用了许多中国五行知识，91单机小编给大家带来全面战争三国五行对应建筑与反腐败方法说明，希望能够对你有所帮助。

五行对应建筑与反腐败方法说明：

五行

五行系统对应五大类建筑(其实这个是一脉相承罗2的)。

金=黑紫色=工业 (罗2里工业建筑是黑色)

木=绿色=农业 (罗2里农业建筑是绿色)

水=蓝色=商业 (罗2里商业建筑是蓝色)

火=红色=军备 (罗2里军备建筑是红色)

土=黄色=文化 (罗2里文化建筑是黄色)

套上中国特色，那就是士农工商兵，完美对应，一一契合。

最基础的营收就是挑同一个类型的产出建筑，放大基础值和加成系数即可。

简单的来讲就是1工+1工加成>1工1商的收益(当然后期可以4个都要)。

腐败

收入=基础产值*加成系数*(1-腐败)。

随着领土规模的扩张会有腐败，改革/太守/随从加成/商业和文化建筑都可以反腐败。

腐败的本质作用就是限制玩家的扩张速度，否则0腐败你给我7个行省我怕是能养起20队兵。

比起罗2里只能通过科技(改革)和事务官反腐的情况来说，三国里腐败的惩罚在很大程度上是被削弱了的，个人建议是多铺设文化建筑里的反腐建筑，不要追求0腐败，不现实，差不多就行。

罗2里后期打下六七个行省腐败可以搞的你多养不起一队禁卫军，三国里三分天下了随便养20队最高级部队，可以说是十分友好了。