DNF普雷12人团本怎么样 12人团本打法攻略

相信在dnf游戏中很多小伙伴不知道普雷12人团本吧，那么普雷12人团本怎么玩呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！
dnf中的普雷12人团本要怎么打呢?有什么具体的攻略吗?有好多小伙伴们都有在问。
DNF普雷12人团本怎么打
DNF周年庆版本体验服更新内容爆料，普雷团本、普雷装备属性、普雷卡片、职业平衡、4人超时空减负、鸟背掉线补救、血量改版、公会改版、团本门票便利性改版、宠物幻化!
一、普雷团本
团本暂未开启攻坚
二、普雷装备属性
* 输出职业武器属性
* 辅助职业武器属性
* 太阳首饰
* 大地首饰
* 天空首饰* 首饰套装属性
* 太阳特殊
* 大地特殊
* 天空特殊
* 特殊套装属性
三、普雷卡片
四、职业平衡
韩服正式服公告 5月平衡【剑魂/女气功/男女枪炮/男机械/剑宗/剑魔/混沌魔灵/关羽赵云/光枪暗枪】
以下为国服穿越的额外平衡：来源助手，蓝拳/精灵/死灵/龙神/忍者
以国服正式服为准
* 蓝拳
* 直拳冲击
- 攻击力增加8.1%。
* 勾拳追击
- 攻击力增加7.8%。
* 圣拳锤击
- 攻击力增加5.1%。
* 瞬拳
- 攻击力增加8.3%。
* 圣拳连击
- 攻击力增加5.2%。
* 破碎之锤
- 攻击力增加5.7%。
* 刺拳猛击
- 攻击力增加6.9%。
* 旋涡重拳
- 攻击力增加6.9%。
* 破碎之拳
- 攻击力增加5%。
* 破坏之拳
- 攻击力增加5%。
* 仲裁怒击
- 攻击力增加9.2%
* 超重拳
- 攻击力增加5.4%
* 制裁 : 怒火疾风
- 攻击力增加5.7%。
* 死灵
* 巴拉克的野心
- 攻击力增加6.38%。
* 巴拉克的愤怒
- 攻击力增加9.2%
* 千魂祭
- 攻击力增加11.7%。
* 死灵之缚
- 攻击力增加6.7%。
* 暗黑蛛丝引
- 攻击力增加7.9%。
* 暴君极刑斩
- 攻击力增加15.3%。
* 忍者
* 火遁·飓风煞
- 攻击力增加5%。
* 火遁·炎天道
- 攻击力增加5%。
* 火遁·蟾蜍油炎弹
- 攻击力增加20%。
* 火遁·冥炎业火阵
- 攻击力增加15%。
* 八岐大蛇
- 攻击力增加11.3%。
* 精灵骑士
* 愤怒冲撞
- 攻击力增加8.3%。
* 守护神鹿
- 攻击力增加4.6%。
* 铁壁推进
- 攻击力增加8.2%。
* 飓风旋枪
- 攻击力增加6%。
* 天陨断空斩
- 攻击力增加5.7%。
* 天马流星落
- 攻击力增加5.8%。
* 生命审判
- 攻击力增加5.4%
* 壁垒突袭
- 攻击力增加5.7%。
* 自然之怒
- 攻击力增加6.8%。
* 龙神
* 基本攻击及前冲攻击
- 攻击力增加7.6%。
* 火焰吐息
- 攻击力增加5%。
* 龙翼突袭
- 斩击攻击力增加6.6%。
- 冲击波攻击力增加8%。
* 龙语召唤 : 阿斯特拉
- 攻击力增加7.4%。
* 爆破龙角
- 攻击力增加7.4%。
* 龙之撕咬
- 攻击力增加6.9%。
* 龙拳
- 地面发射时攻击力增加10.5%。
- 空中发射时攻击力增加6.9%。
* 龙翼穿刺
- 突进攻击及终结踢击的攻击力增加5.6%。
- 龙之撕咬附着时，终结踢击攻击力增加6.5%。
* 龙刃无双
- 前方斩击攻击力增加8%。
- 上挑攻击力增加7.6%。
* 魔龙之息
- 普通召唤时，攻击力增加5%。
- 空中召唤时，攻击力增加8.4%。
* 龙皇之怒 : 雷光毁灭
- 攻击力增加5.1%。
* 龙皇制裁
- 对可抓取敌人的攻击力增加6.8%。
- 对不可抓取敌人的攻击力增加7.3%。
* 魔龙天翔
- 在空中使用时，攻击力增加7.5%。
* 征战无双
- 雷光波攻击力增加7.9%。
- 回旋斩攻击力增加6.5%。
- 下斩攻击力增加7.9%。
五、4人超时空减负
门票费用减少
费用减少，兑换材料不变
翻牌材料变多，血量减少了
六、鸟背掉线补救、血量改版
变更为每日可入场5次，每周10次。但可获得的翻牌奖励只有每天3次，每周6次不变，主要是拯救掉线没牌的。
根据攻略小伙伴反馈，单人血量回调，组队血量下调幅度未知，但肯定没有正式服血量高。
七、公会改版
UI界面更新
加入公会后赠送300个新材料，其他获取途径暂时不明
八、团本门票便利性改版
新增了可以用开启门票盒子后材料换取的使用券，使用后可恢复门票盒子的开启次数。
如果开了门票后当天有事情或者不想打了，那么还是很方便的
九、宠物幻化
商城内道具暂未开放购买。
以上就是小编为大家带来的关于dnfDNF普雷12人团本打法攻略分享啦!
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