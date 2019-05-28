DNF普雷12人团本怎么样 12人团本打法攻略

2019-05-28 10:32:57 来源：91单机游戏 编辑：透透的

相信在dnf游戏中很多小伙伴不知道普雷12人团本吧，那么普雷12人团本怎么玩呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

dnf中的普雷12人团本要怎么打呢?有什么具体的攻略吗?有好多小伙伴们都有在问。

DNF普雷12人团本怎么打

DNF周年庆版本体验服更新内容爆料，普雷团本、普雷装备属性、普雷卡片、职业平衡、4人超时空减负、鸟背掉线补救、血量改版、公会改版、团本门票便利性改版、宠物幻化!

一、普雷团本

团本暂未开启攻坚

二、普雷装备属性

* 输出职业武器属性

* 辅助职业武器属性

* 太阳首饰

* 大地首饰

* 天空首饰* 首饰套装属性

* 太阳特殊

* 大地特殊

* 天空特殊

* 特殊套装属性

三、普雷卡片

四、职业平衡

韩服正式服公告 5月平衡【剑魂/女气功/男女枪炮/男机械/剑宗/剑魔/混沌魔灵/关羽赵云/光枪暗枪】

以下为国服穿越的额外平衡：来源助手，蓝拳/精灵/死灵/龙神/忍者

以国服正式服为准

* 蓝拳

* 直拳冲击

- 攻击力增加8.1%。

* 勾拳追击

- 攻击力增加7.8%。

* 圣拳锤击

- 攻击力增加5.1%。

* 瞬拳

- 攻击力增加8.3%。

* 圣拳连击

- 攻击力增加5.2%。

* 破碎之锤

- 攻击力增加5.7%。

* 刺拳猛击

- 攻击力增加6.9%。

* 旋涡重拳

- 攻击力增加6.9%。

* 破碎之拳

- 攻击力增加5%。

* 破坏之拳

- 攻击力增加5%。

* 仲裁怒击

- 攻击力增加9.2%

* 超重拳

- 攻击力增加5.4%

* 制裁 : 怒火疾风

- 攻击力增加5.7%。

* 死灵

* 巴拉克的野心

- 攻击力增加6.38%。

* 巴拉克的愤怒

- 攻击力增加9.2%

* 千魂祭

- 攻击力增加11.7%。

* 死灵之缚

- 攻击力增加6.7%。

* 暗黑蛛丝引

- 攻击力增加7.9%。

* 暴君极刑斩

- 攻击力增加15.3%。

* 忍者

* 火遁·飓风煞

- 攻击力增加5%。

* 火遁·炎天道

- 攻击力增加5%。

* 火遁·蟾蜍油炎弹

- 攻击力增加20%。

* 火遁·冥炎业火阵

- 攻击力增加15%。

* 八岐大蛇

- 攻击力增加11.3%。

* 精灵骑士

* 愤怒冲撞

- 攻击力增加8.3%。

* 守护神鹿

- 攻击力增加4.6%。

* 铁壁推进

- 攻击力增加8.2%。

* 飓风旋枪

- 攻击力增加6%。

* 天陨断空斩

- 攻击力增加5.7%。

* 天马流星落

- 攻击力增加5.8%。

* 生命审判

- 攻击力增加5.4%

* 壁垒突袭

- 攻击力增加5.7%。

* 自然之怒

- 攻击力增加6.8%。

* 龙神

* 基本攻击及前冲攻击

- 攻击力增加7.6%。

* 火焰吐息

- 攻击力增加5%。

* 龙翼突袭

- 斩击攻击力增加6.6%。

- 冲击波攻击力增加8%。

* 龙语召唤 : 阿斯特拉

- 攻击力增加7.4%。

* 爆破龙角

- 攻击力增加7.4%。

* 龙之撕咬

- 攻击力增加6.9%。

* 龙拳

- 地面发射时攻击力增加10.5%。

- 空中发射时攻击力增加6.9%。

* 龙翼穿刺

- 突进攻击及终结踢击的攻击力增加5.6%。

- 龙之撕咬附着时，终结踢击攻击力增加6.5%。

* 龙刃无双

- 前方斩击攻击力增加8%。

- 上挑攻击力增加7.6%。

* 魔龙之息

- 普通召唤时，攻击力增加5%。

- 空中召唤时，攻击力增加8.4%。

* 龙皇之怒 : 雷光毁灭

- 攻击力增加5.1%。

* 龙皇制裁

- 对可抓取敌人的攻击力增加6.8%。

- 对不可抓取敌人的攻击力增加7.3%。

* 魔龙天翔

- 在空中使用时，攻击力增加7.5%。

* 征战无双

- 雷光波攻击力增加7.9%。

- 回旋斩攻击力增加6.5%。

- 下斩攻击力增加7.9%。

五、4人超时空减负

门票费用减少

费用减少，兑换材料不变

翻牌材料变多，血量减少了

六、鸟背掉线补救、血量改版

变更为每日可入场5次，每周10次。但可获得的翻牌奖励只有每天3次，每周6次不变，主要是拯救掉线没牌的。

根据攻略小伙伴反馈，单人血量回调，组队血量下调幅度未知，但肯定没有正式服血量高。

七、公会改版

UI界面更新

加入公会后赠送300个新材料，其他获取途径暂时不明

八、团本门票便利性改版

新增了可以用开启门票盒子后材料换取的使用券，使用后可恢复门票盒子的开启次数。

如果开了门票后当天有事情或者不想打了，那么还是很方便的

九、宠物幻化

商城内道具暂未开放购买。

以上就是小编为大家带来的关于dnfDNF普雷12人团本打法攻略分享啦!