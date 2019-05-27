宅男的人间冒险灵魂演绎怎么用？使用条件是什么？

2019-05-27 17:35:13 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

宅男的人间冒险灵魂演绎是击败蝙蝠女王后使用的，要如何开启呢，91单机小编给大家带来宅男的人间冒险灵魂演绎用法。

《宅男的人间冒险》我们通关颠倒城击败蝙蝠女王后获得的道具吉他就是用来演唱的，那玩家们可能前往墓地开启演唱竟然不能进行，那如何才能灵魂演绎呢?

【灵魂演绎】：

这里需要灵魂演绎自然是需要死人才能进行灵魂演绎，活人是不行的，所以需要我们对自己使用毒药，直到自己死亡变成灵魂状态，然后就可以使用吉他来进行灵魂演绎了。

《宅男的人间冒险》：漫画风 + 国产 + 独立 + 视觉小说 + 解谜 + FPS(?)让该作在同类游戏中显得更加有趣。 脑洞很大，梗很多，解谜暂时不算太难。