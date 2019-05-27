全面战争三国孙坚怎么玩？联姻流是什么？

2019-05-27 17:30:06 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

全面战争三国孙坚联姻流是很多玩家开发的套路，要怎么用呢，91单机小编给大家带来《全面战争：三国》孙坚联姻流赚钱刷好感玩法，一起来看看吧。

孙坚联姻流赚钱刷好感玩法分享

开局选的孙坚势力，前期不能说穷，但也富裕不到哪去，军队也一直抠抠缩缩的发展，直到————孙尚香长大成人，由于肤白貌美，加上我孙坚名满天下，各路诸侯天天烦我主动要求联姻。

特别是有一回曹丞相提议让我家香儿和他们家曹丕联姻，给5000礼金!!!!!!不过，就算给这么多礼金，我也不会允许我的香儿嫁到别的阵营去!绝不 !于是我把提议换成了联姻后让曹丕到我方阵营来，顺便看看曹丞相如何回应。没想到他居然答应了!

只不过礼金少了一些......突然一道灵光打中我的脑门——————人物选项里有离婚，不如试试离了婚，再结婚?除了主公离婚是2000块，其他人离婚成本只要1000，减15 满意度，我用孙尚香联姻其他诸侯的男性礼金最少都有1500，高的3000，所以这生意稳赚不赔! 事实证明完全可行! 最后夸张到什么程度?

我一回合之内结了离，离了又结，赚了万把块不说，还不费吹灰之力收服了各路诸侯的储君，武将，最滑稽最悲惨的莫过于曹丞相了，曹丕曹仁曹昂先后被我一个小香儿收服，加入我方阵营，曹丞相还要倒贴我大几千的礼金，不但不生气，还增长了外交友好度......真滴白给! 靠这个小操作，我没几回合就富得流油了。