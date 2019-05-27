宅男的人间冒险画中世界怎么过关？卡带怎么获取

2019-05-27 17:26:49 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

宅男的人间冒险画中世界需要获取卡带才能过关，要如何收集呢，91单机小编给大家带来《宅男的人间冒险》画中世界过关攻略，希望对大家有所帮助。

画中世界过关攻略

在画中世界地上找到3D加速卡，放入画中世界卡带背面。进入到房间拿到油漆，再拿下3D加速卡。进入画中世界，把墙上的红色区域用油漆涂抹，小人就能回家了。在安上3D加速卡，进入房间，他会给你另一个卡带。