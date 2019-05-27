宅男的人间冒险画中世界怎么过关？卡带怎么获取

宅男的人间冒险画中世界需要获取卡带才能过关，要如何收集呢，91单机小编给大家带来《宅男的人间冒险》画中世界过关攻略，希望对大家有所帮助。
画中世界过关攻略
在画中世界地上找到3D加速卡，放入画中世界卡带背面。进入到房间拿到油漆，再拿下3D加速卡。进入画中世界，把墙上的红色区域用油漆涂抹，小人就能回家了。在安上3D加速卡，进入房间，他会给你另一个卡带。
为各位带来cf6.1永久角色大放送活动地址2019，参与到本次的cf6.1永久角色大放送礼包领取地址的玩家朋友们将有机会获取到各种福利道具礼包和永久人物角色，下面我们就来看一看cf6.1永久角色大放送活动吧。cf6.1永久角色大放送礼包领取地址》》点击进入《《1.玩家投掷骰子，可让角色前进，到达相应
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