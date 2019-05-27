宅男的人间冒险医院怎么通关？玩法流程是什么？

宅男的人间冒险大力丸是一些结局的完成条件道具，要如何获取呢，91单机小编给大家带来宅男的人间冒险大力丸我们在勇者线的时候会来到颠倒城，进入到颠倒城后就会与蝙蝠来一场战斗，而蝙蝠是很弱的，轻松就能打败!触发剧情后，需要蝙蝠送我们到颠倒城的顶上，但是蝙蝠需要大力丸才能变得强壮，那大力丸在哪呢?《宅男的人

2019-05-27 | 0