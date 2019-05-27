宅男的人间冒险大力丸怎么获得？获取剧情是什么？

2019-05-27 17:22:12 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

宅男的人间冒险大力丸是一些结局的完成条件道具，要如何获取呢，91单机小编给大家带来宅男的人间冒险大力丸

我们在勇者线的时候会来到颠倒城，进入到颠倒城后就会与蝙蝠来一场战斗，而蝙蝠是很弱的，轻松就能打败!触发剧情后，需要蝙蝠送我们到颠倒城的顶上，但是蝙蝠需要大力丸才能变得强壮，那大力丸在哪呢?

《宅男的人间冒险》【大力丸】在哪?

大力丸就在我们的勇者村村庄，进入村庄看到一个【力】字样的建筑，点击进入到建筑里面即可找到一个白发佬，给白发佬钱之后就可以进入到下一层，会看到【化学佬】，交流触发剧情后，就可以获得【大力丸】，同时还能让化学佬进入到我们的队伍。