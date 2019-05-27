宅男的人间冒险大力丸怎么获得？获取剧情是什么？

宅男的人间冒险大力丸是一些结局的完成条件道具，要如何获取呢，91单机小编给大家带来宅男的人间冒险大力丸
我们在勇者线的时候会来到颠倒城，进入到颠倒城后就会与蝙蝠来一场战斗，而蝙蝠是很弱的，轻松就能打败!触发剧情后，需要蝙蝠送我们到颠倒城的顶上，但是蝙蝠需要大力丸才能变得强壮，那大力丸在哪呢?
《宅男的人间冒险》【大力丸】在哪?
大力丸就在我们的勇者村村庄，进入村庄看到一个【力】字样的建筑，点击进入到建筑里面即可找到一个白发佬，给白发佬钱之后就可以进入到下一层，会看到【化学佬】，交流触发剧情后，就可以获得【大力丸】，同时还能让化学佬进入到我们的队伍。
宅男的人间冒险灵魂演绎是击败蝙蝠女王后使用的，要如何开启呢，91单机小编给大家带来宅男的人间冒险灵魂演绎用法。《宅男的人间冒险》我们通关颠倒城击败蝙蝠女王后获得的道具吉他就是用来演唱的，那玩家们可能前往墓地开启演唱竟然不能进行，那如何才能灵魂演绎呢?【灵魂演绎】：这里需要灵魂演绎自然是需要死人才能进
宅男的人间冒险中有许多有趣的玩法，外星人要怎么击败呢，91单机小编给大家带来宅男的人间冒险外星人打法。《宅男的人间冒险》是一款非常有趣的解谜，玩梗游戏。游戏中存在大量的二次元动漫梗、还有一些童年时候的小游戏可以让玩家们来体验!其中的谷恒条野线就有一些外星飞船的小游戏外星飞船：如果要达成真结局，必须所
全面战争三国孙坚联姻流是很多玩家开发的套路，要怎么用呢，91单机小编给大家带来《全面战争：三国》孙坚联姻流赚钱刷好感玩法，一起来看看吧。孙坚联姻流赚钱刷好感玩法分享开局选的孙坚势力，前期不能说穷，但也富裕不到哪去，军队也一直抠抠缩缩的发展，直到————孙尚香长大成人，由于肤白貌美，加上我孙坚名满天下
宅男的人间冒险医院是游戏重要场景，要如何搜集道具过关呢，91单机小编给大家带来宅男的人间冒险医院玩法。1、天色黑了，踩到了老婆，将老婆带到医院，这里都是剧情。2、将老婆带到2楼，发现是大腿中枪了。(这是国产007的梗吗?)需要找绷带、针线、酒精、麻醉针、镊子、手术刀。3、酒精就在地上。4、出来地上就
宅男的人间冒险大力丸是一些结局的完成条件道具，要如何获取呢，91单机小编给大家带来宅男的人间冒险大力丸我们在勇者线的时候会来到颠倒城，进入到颠倒城后就会与蝙蝠来一场战斗，而蝙蝠是很弱的，轻松就能打败!触发剧情后，需要蝙蝠送我们到颠倒城的顶上，但是蝙蝠需要大力丸才能变得强壮，那大力丸在哪呢?《宅男的人
蝙蝠女王是游戏中人气很高的角色，要如何唤醒呢，91单机小编给大家带来宅男的人间冒险蝙蝠女王剧情。【蝙蝠女王】怎么唤醒：1、进入到颠倒城后，与蝙蝠触发剧情，要求寻找大力丸(右下角有【书】记得拿)2、大力丸，在我们的村庄，找到【力】字样的建筑，交钱给白发佬，就可以获得大力丸和化学佬了3、把大力丸交给蝙蝠
全面战争三国单挑是战争中很常见的玩法，要如何提高胜率呢，91单机小编给大家带来全面战争三国怎么单挑的介绍，一起来看看吧!单挑介绍单挑按钮在武将上方的一排按钮里面，进入战场开始就可以发动单挑。在交战时，如果两名将领距离接近，就会出现单挑选项。此时你可以通过屏幕左下的单挑按钮向敌将发出单挑要求。同样的，
vivoy81s开发者选项是很多用户都会用到的设置，要怎么开启呢，91单机小编给大家带来vivoy81s中找到开发者选项位置的具体操作方法。首先，打开手机，选择“设置”。然后进入“更多设置”。再然后进入“关于手机”。然后进入“版本信息”。“软件版本号”开始快速的点击5-7次(要快速哦)，点击后，会有
联想z6pro防误触模式是很多用户会使用的功能，在哪设置开启呢，91单机小编给大家带来联想z6pro设置防误触模式的具体操作方法。在【待机界面】点击【设置】。点击【显示和亮度】。点击【更多显示设置】，点击【防误触模式】右侧开关，即可开启和关闭防止手机在口袋中由于挤压或衣物摩擦引起误操作。相信你们看完
联想z6pro为了方便用户操作，有屏幕放大功能，怎么用呢，91单机小编给大家带来联想z6pro放大屏幕的具体操作方法。在【待机界面】点击【设置】。点击【通用设置】，点击【无障碍】。点击【放大功能】，选择要放大的类型，以【点按屏幕三次进行放大】为例，再点击右侧开关，亮色开启，反之关闭。根据上文讲解的联