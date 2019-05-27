宅男的人间冒险怎么唤醒蝙蝠女王？蝙蝠女王剧情流程是什么？

2019-05-27 17:19:02 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

蝙蝠女王是游戏中人气很高的角色，要如何唤醒呢，91单机小编给大家带来宅男的人间冒险蝙蝠女王剧情。

【蝙蝠女王】怎么唤醒：

1、进入到颠倒城后，与蝙蝠触发剧情，要求寻找大力丸(右下角有【书】记得拿)

2、大力丸，在我们的村庄，找到【力】字样的建筑，交钱给白发佬，就可以获得大力丸和化学佬了

3、把大力丸交给蝙蝠后，去顶层，将【书】当垫脚的，就可以获得吸尘器

4、然后返回，进入刀中层，拉下右侧的开关，就会放水，将吸尘器打开，一层一层打开，获得脏东西

5、脏东西在水里洗一下就可以获得钥匙，钥匙可以打开，左侧的房间

5、用【书】垫脚，打开右侧的柜子，可以获得金色的手电筒

6、返回顶层，用书垫脚，进入到楼顶，就可以看到一个太阳能板，点击就可获得【布】

7、返回，用【布】遮住天花板，点击左侧，要求密码;然后找蝙蝠交流，就可以自动输入密码

8、黑兮兮的一片，这时候需要打开手电筒，就可以看到一个乐器室。拿右下角的锣鼓

9、在女王处敲打，就可以唤醒蝙蝠女王了。