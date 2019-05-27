全面战争三国怎么单挑？单挑获胜条件是什么？

2019-05-27 17:15:22 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

全面战争三国单挑是战争中很常见的玩法，要如何提高胜率呢，91单机小编给大家带来全面战争三国怎么单挑的介绍，一起来看看吧!

单挑介绍

单挑按钮在武将上方的一排按钮里面，进入战场开始就可以发动单挑。

在交战时，如果两名将领距离接近，就会出现单挑选项。此时你可以通过屏幕左下的单挑按钮向敌将发出单挑要求。同样的，敌人也会有很大概率对你发动单挑。

敌人士气不高也是会拒绝你的单挑申请的。

需要注意的是，只有在演义模式下才会有单挑选项，史诗模式并不存在。另外军师将领也不能参与单挑。

一旦开始单挑，两名武将便会展开单独对战，两人头上会出现体力槽，在限定倒计时内被削减为0的一方即告失败。

单挑时，如果发现不敌对方武将，尽量以最快的速度将其中止，否则失败的武将十有八九会被击杀。

单挑期间，战场上的其余士兵和武将无法对他们造成影响。所以你可以利用这一点，将较为危险的敌将限制住，防止其攻击自己的部队。虽然你可以手动攻击单挑中的敌将，但这会遭受很大的士气惩罚。

如果将领在单挑中失败，可能会立刻离开战场，也可能会直接被敌方武将击杀，其部曲的士气将会大幅降低。另外，如果手动撤回了单挑中的将领，他也会离开战场。

单挑取胜不但能快速击溃敌人部队，也能极大程度提升己方士气。

需要注意的是，单挑的成功率和将领等级有很大关系。如果等级落后太多，即使张飞这样的猛人也有可能被曹操斩落马下。所以开战前一定要仔细研究双方数据。