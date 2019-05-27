联想z6pro防误触模式怎么打开？防误触在哪设置？

2019-05-27 17:08:25 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

联想z6pro防误触模式是很多用户会使用的功能，在哪设置开启呢，91单机小编给大家带来联想z6pro设置防误触模式的具体操作方法。

在【待机界面】点击【设置】。

点击【显示和亮度】。

点击【更多显示设置】，点击【防误触模式】右侧开关，即可开启和关闭防止手机在口袋中由于挤压或衣物摩擦引起误操作。

相信你们看完了上文讲解的联想z6pro设置防误触模式的具体操作方法