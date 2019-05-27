全面战争三国高级装备怎么获得？传奇道具稳定获取技巧是什么？

2019-05-27 17:04:29 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

全面战争三国高级装备对于武将提升很大，要如何获取呢，91单机小编给大家带来全面战争三国高级装备稳定获得方法介绍，需要的朋友还不快进来看看。

高级装备稳定获得方法介绍

游戏中有五个特殊的省份，每个省份都有个独特的工匠作坊，每个作坊每年会生产个装备(升级后会生产传奇装备)

需要占领这些地方，占领后会每隔几个回合在回合开始时自动给你额外的装备，建筑升级的越高高级装备的掉率就越大，甚至会给你和吕布装备媲美的传奇装备

如何找到升级3级的作坊需要的巨贾和匠师：

1. 用城镇的建筑解锁，整个派系只需要有一个建筑解锁就行，不用非在那些传奇工匠铺所在的城镇里

2. 也可以通过交易解锁，找到一个有巨贾或匠师的AI派系，和它建立贸易就行

没有码头的城镇用【市集序列】解锁巨贾，有码头的城镇用【市场码头】序列。需要【鼓励商贾】改革。

【手工作坊序列】或者【民力序列】都能解锁匠师，推荐用【手工作坊序列】，那个正好需要【行肆市列】改革，增加贸易协议，改善贸易影响，还是解锁黑龙军的必要条件之一(全游戏2个最好的远程部队，另一个是孔融的独特破甲弩兵)

上庸：铸兵坊，可制作传奇武器。位置在地图中部偏西

鄱阳：铸兵坊，可制作传奇武器。位置在地图东南方向

长沙：甲匠坊，可制作传奇盔甲。位置在地图中部偏南

成都：甲匠坊，可制作传奇盔甲。位置在地图最西部偏南

朔方：驯兽场，可生产传奇马。位置在地图最北部偏西

以上就是小编给大家带来的全面战争三国高级装备稳定获得方法介绍